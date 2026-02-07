Murió Brad Arnold, vocalista de la banda de rock 3 Doors Down, tras luchar contra el cáncer

BIRMINGHAM, AL - SEPTEMBER 24: Brad Arnold of 3 Doors Down performs at Birmingham-Jefferson Civic Center on September 24, 2016 in Birmingham, Alabama. (Photo by David A. Smith/Getty Images) / David A. Smith

Este sábado se conoció la noticia del fallecimiento a los 47 años del músico estadounidense Brad Arnold, vocalista y miembro fundador de la agrupación de rock estadounidense 3 Doors Down.

En mayo de 2025, Arnold reveló que estaba luchando contra un carcinoma renal de células claras en etapa 4, un tipo de cáncer de riñón que había hecho metástasis en el pulmón.

La banda anunció la noticia a través de sus redes sociales con un comunicado que reza “con su amada esposa Jennifer y su familia a su lado, falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras su valiente batalla contra el cáncer”.

“Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir la música rock convencional, combinando la accesibilidad del post-grunge con una composición emocionalmente directa y temas líricos que resonaban en los oyentes cotidianos. Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó”.

Arnold formó 3 Doors Down en 1996, y la banda alcanzó la popularidad con su primer sencillo, “Kryptonite”, lanzado en el 2000, llegando al tercer puesto en la lista Billboard Hot 100.

La canción hace parte de su álbum debut de ese mismo año, The Better Life, que también contenía otros éxitos como “Loser”.

Su segundo trabajo discográfico, Away from the Sun del 2002, continuó el éxito de la banda, especialmente con la power ballad “Here Without You”.