Muerte de vigilante expone crisis de seguridad social en la Uniautónoma

La muerte de Edwin Monterrosa, vigilante del polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, volvió a poner en evidencia la crisis en la cobertura de seguridad social que enfrentan los trabajadores de la institución.

La Organización Sindical de la Universidad Autónoma del Caribe (Osiautónoma) denunció que Monterrosa falleció en las últimas horas mientras esperaba una remisión a un centro médico de mayor complejidad, presuntamente debido a fallas en la atención derivadas de retrasos en los aportes a salud.

“No tenemos acceso a la atención médica”

Freddy Álvarez, presidente de Osiautónoma, aseguró que este caso refleja una problemática estructural relacionada con el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la universidad.

“Los trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe no tenemos acceso a la atención médica que se nos descuenta mensualmente. Eso es lo más lamentable”, afirmó el dirigente sindical.

Álvarez agregó que los empleados sienten que pagan por un servicio que no reciben. “A muchos trabajadores se les descuenta dinero por una cobertura que no se traduce en bienestar ni cumple con lo que establece la ley”, señaló.

Las autoridades no han respondido a los llamados

Finalmente, el vocero indicó que desde hace más de dos años el sindicato ha presentado querellas ante el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo por presuntos incumplimientos en seguridad social y pagos laborales, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas efectivas.

Hasta el momento, la Universidad no se ha pronunciado al respecto.

