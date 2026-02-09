El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Abelardo De La Espriella atribuye tragedia invernal en Córdoba a corrupción en la UNGRD

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella habló en 6AM W luego de que la encuesta de AtlasIntel lo presentara como uno de los punteros en la carrera presidencial.

Y a propósito de la emergencia invernal en el departamento de Córdoba, advirtió que esta tragedia “pudo haberse evitado” e hizo un llamado para que las ayudas humanitarias lleguen a las personas damnificadas.

“No hay una unidad de riesgo y de desastres que esté funcionando correctamente porque, entre otras cosas, se la han robado”, indicó.

¿Qué haría con la UNGRD y el Fondo de Adaptación, en caso de ser presidente de la República?

El abogado anticipó que, en caso de ganar la Presidencia de la República, crearía un bloque de búsqueda contra la corrupción, integrado por la UIAF y con el apoyo de la inteligencia de la Policía y del Ejército, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría y de la cooperación internacional.

“Estaría dirigido directamente por el presidente de la República. Yo soy abogado, a mí no me van a engavetar un proceso. Me voy a ir departamento por departamento, obra por obra, para que no se roben un peso de la plata pública”, dijo.

De La Espriella agregó que este tipo de tragedias es resultado de la corrupción y de la improvisación.

“Sucede cuando se nombra en los puestos a gente sin la preparación, sin la capacidad para atender las distintas dependencias del Estado (…) En mi gobierno no se van a robar un peso y voy a caerle, con la mano de hierro, a todo aquel que se atreva a tocar un peso“, añadió.

También dijo que, ante estas circunstancias, “hay que deponer la confrontación y concentrarse en la ayuda”.

“El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad”: De La Espriella

Durante la entrevista, el candidato, quien irá directamente a la primera vuelta presidencial, dijo que el Gobierno Nacional tiene que asumir su responsabilidad ante las emergencias por lluvias en distintas regiones del país.

“El Gobierno no puede zafarse de esa responsabilidad, que es política y jurídica, bajo ninguna circunstancia”, sostuvo.

Abelardo De La Espriella tildó de “enemigo” a Iván Cepeda

El candidato aseguró que, en la carrera presidencial, “el único enemigo es Iván Cepeda” porque, según él, “representa un proyecto político fracasado en todas las latitudes en las cuales se ha implementado”.

“Yo no estoy aquí por una simple batalla política, es la batalla por la libertad y la democracia”, concluyó.

