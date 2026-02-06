Más de 52.000 familias afectadas por la emergencia invernal en Colombia: UNGRD

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, aseguró que a nivel nacional ya se reportan al menos 52 mil familias afectadas por la actual emergencia invernal, siendo el departamento de Córdoba el más golpeado por las lluvias e inundaciones.

Según el balance preliminar, en Córdoba se concentran más de 33 mil familias damnificadas, además de cerca de 35 mil hectáreas inundadas, lo que ha generado graves afectaciones en viviendas, cultivos y medios de subsistencia.

“En este momento tenemos un conteo nacional de 52.000 familias. 51.929 familias que se reportan a este momento, pero insisto, son cifras dinámicas. En Córdoba estamos por encima de las 33.400 familias afectadas y podríamos estar alrededor de unas 35.000 hectáreas inundadas ”, señaló Carrillo.

Represa de Urrá está controlada

Frente a versiones sobre un posible riesgo en la represa de Urrá por el alto nivel de las lluvias, el director de la UNGRD fue enfático en descartar cualquier amenaza estructural.

“No existe riesgo en la presa. Eso quiero que quede muy claro. La central hidroeléctrica Urrá garantiza eso. La central está controlada y se detuvo la generación de electricidad el día de ayer”, afirmó el director.

Carrillo explicó que este jueves se registraron descargas de hasta 1.600 metros cúbicos por segundo por el rebosadero, cifra que ha venido disminuyendo. No obstante, advirtió que podría volver a aumentar durante el fin de semana por los pronósticos de lluvias del IDEAM.

“Parte de absoluta tranquilidad con lo que tiene que ver con la estabilidad de la presa. Sin embargo, estamos ante caudales que están por encima de lo normal para esta época del año, debido a un fenómeno extraordinario y atípico”, dijo Carrillo.

El director detalló que las lluvias recientes han superado en más del 1.600 % los promedios habituales para la temporada seca, lo que explica el aumento inusual de los niveles de los ríos.

“Es deber de la central apoyar los alojamientos temporales y la atención que se le está dando a las familias, como lo dicta la norma”, concluyó.