Emergencias por lluvias dejan 144 eventos y 30 municipios afectados en el Huila

Deslizamientos, inundaciones y cierres viales se registran en varios municipios del Huila tras las intensas lluvias del 6, 7 y 8 de febrero. Foto: Oficina para la Gestión del Riesgo del Huila.

Las intensas lluvias registradas entre el 6, 7 y 8 de febrero de 2026 han generado un complejo panorama de emergencias en el departamento del Huila. De acuerdo con el reporte preliminar de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se han registrado 144 situaciones de emergencia en 30 municipios, con afectaciones principalmente por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, inundaciones, caída de árboles y daños en la red vial.

Según el consolidado oficial, los eventos se distribuyen en 99 deslizamientos, 20 crecientes súbitas, 9 inundaciones, 9 caídas de árboles, 3 granizadas, 2 hundimientos y 2 eventos por fuertes vientos. En total, se reportan 122 viviendas afectadas, de las cuales 84 son urbanas y 38 rurales, además de daños en vías, puentes, instituciones educativas e infraestructura comunitaria.

Municipios y sectores más afectados

En La Plata, uno de los municipios con mayor número de emergencias, se reportaron 13 eventos, entre ellos deslizamientos en las veredas Alto Segovianas, El Tablón y Alto Getzen, cierres parciales y totales de vías terciarias, así como inundaciones en los barrios 7 de Agosto, La Estancia, Bellavista y San Antonio, donde varias viviendas resultaron afectadas por pérdida de muebles y enseres. Además, una creciente súbita de la quebrada La Azufrada dejó 101 viviendas inundadas, un puente vehicular averiado y vehículos afectados en la zona urbana.

En Nátaga, un deslizamiento en la vía hacia la vereda Patio Bonito, en el sector norte del municipio, mantiene cerrada totalmente una vía terciaria, dejando afectada la movilidad rural.

El municipio de Oporapa enfrenta una situación crítica por una remoción en masa permanente en la vereda Fátima, sector Carbonera, sobre una vía departamental que, pese a múltiples intervenciones, continúa cerrándose de manera recurrente, dejando incomunicada a la comunidad. También se registraron deslizamientos en las veredas La Maica y Morelia, con afectación de vías terciarias.

En Palermo, un deslizamiento en la Inspección El Carmen provocó el cierre total de una vía secundaria, por lo que el municipio solicitó apoyo de maquinaria a la Gobernación del Huila.

En Teruel, se reportó la pérdida total de la banca en una vía terciaria de la vereda Pedernal, sector Planadas, así como una creciente súbita de la quebrada El Cedral, que mantiene afectada la movilidad rural.

El municipio de Saladoblanco registra tres eventos principales, con al menos 16 deslizamientos sobre vías departamentales en los sectores Saladoblanco–Oritoguaz, Calentura–Guacamayo y Saladoblanco–La Argentina–La Laguna, donde el tránsito se mantiene restringido a un solo carril y, en algunos tramos, únicamente para motocicletas.

En Elías, los deslizamientos han generado cierres totales en las vías Oritoguaz–Calenturas y Elías–Delicias, además de paso parcial en la vía Elías–Oritoguaz, afectando seriamente la conectividad con municipios vecinos.

En Íquira, se reportaron deslizamientos en las veredas El Porvenir, Quebradón y en el centro poblado Valencia de la Paz, donde resultó afectada una cancha de fútbol por daños en un muro de contención, además del cierre total de una vía terciaria y afectación a cultivos de café.

Otros municipios con afectaciones relevantes son Agrado, con deslizamientos en las veredas Al Astillero y La Orquídea. Guadalupe, donde las veredas Chontaduro y Las Palmeras permanecen con vías terciarias cerradas. Algeciras, con pérdida de banca en la vereda Santuario y Hobo, donde una vivienda se encuentra en riesgo por deslizamiento en la vereda Estoracal.

Ruta 45 y corredores estratégicos

Uno de los puntos más sensibles se mantiene sobre la Ruta 45, en jurisdicción del municipio de Gigante, específicamente en el sector Puerto Seco – Los Altares, donde el paso permanece habilitado de manera intermitente a un solo carril, bajo control de la concesionaria Ruta al Sur y la Policía de Tránsito, dependiendo de las condiciones climáticas.

Alertas y monitoreo permanente

El IDEAM mantiene alerta roja por deslizamientos en municipios como Garzón, Gigante, Agrado, Saladoblanco, Elías y Guadalupe, mientras que otros 14 municipios permanecen en alerta naranja y 8 en alerta amarilla.

La Oficina para la Gestión del Riesgo confirmó que la Sala de Crisis Departamental continúa en operación permanente, coordinando acciones con alcaldías, organismos de socorro y bancos de maquinaria, e insistió en el llamado a la comunidad a no transitar por zonas inestables, evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse informada únicamente por canales oficiales.