Petro pidió a Corte levantar suspensión de la emergencia económica para atender ola invernal

Al término de una reunión de urgencia en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Constitucional, levantar la suspensión provisional del decreto de emergencia económica y social para atender las consecuencias de la ola invernal en el país.

Confirmó que hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas, 300.000 afectadas y existe riesgo de hambre en Córdoba y Sucre; por lo cual, se necesitan recursos para atender el desastre y sus consecuencias.