Seguridad, salud y Venezuela, los temas tratados por Abelardo de la Espriella desde Cúcuta

Cúcuta

Abelardo de la Espriella se tomó este domingo 8 de febrero la ciudad de Cúcuta, para hablar con los gremios de la región. En su agenda aprovechó el diálogo con los medios de comunicación, para referirse a sus propuestas, con las cuales busca llegar a la presidencia de Colombia.

Así fue la caravana de bienvenida a Abelardo de la Espriella en Cúcuta.



El candidato presidencial estará reunido este domingo con jóvenes, empresarios y mujeres de Norte de Santander.



1090 AM 📻 pic.twitter.com/DjPuT0KLEm — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) February 8, 2026

Aseguró que cada uno de los 32 departamentos tiene problemas muy particulares. Sin embargo, hay una serie de problemas globales que toca a todos los colombianos, como por ejemplo, la crisis en el sistema de salud, la seguridad y la brecha social.

"La corrupción que se ha disparado en este gobierno, más de 90 mil millones de pesos según algunas cifras. La falta de oportunidades reales de una educación que consulte la verdadera vocación de los jóvenes y que permita que lleguen y puedan hacer la inserción al mercado laboral para que sean productivos. La brecha social, la pobreza, el hambre, 20 millones de compatriotas que se van con una sola comida a la cama. El desastre terrible de la inseguridad que tiene 200 patas como la extorsión, los asesinatos, los atentados como el de ayer en Ocaña“, indicó de la Espriella.

En seguridad

"Con respecto a la seguridad, tenemos que retomar el control de los territorios. Miren lo que ha pasado en el Catatumbo y cómo se ha generado esa crisis humanitaria por ese desplazamiento que se ha dado a raíz de toda esta violencia y del narcotráfico. Entonces hay que empezar a fumigar los cultivos que son la fuente de toda forma de violencia. Retomar los territorios. Hay que bombardear los campamentos narcoterroristas y hay necesariamente que dar con la captura aquí en Norte de Santander también de 10 cabecillas de gran importancia y sensibilidad para demostrar que cuando el Estado se decide, nunca pierde", indicó desde Cúcuta Abelardo de la Espriella.

En salud

Indicó de la Espriella que “tengo un plan de choque de 10 billones de pesos. Para estabilizar el sistema que tiene un problema de más de 40 billones de pesos, necesitamos 10 billones de pesos. Y eso lo saco de ADRES, el Presupuesto General de la Nación, o con emisión de bonos. ¿Para qué? Para proveer los tratamientos que hoy no se están dando. Para entregar los medicamentos que hoy no se le están dando a la gente. Para pagarle a los profesionales de la salud y al personal médico. Y para pagarle un poquito también a las EPS que están haciendo las cosas bien".

Avanza la visita de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cúcuta.



1090 AM 📻 pic.twitter.com/9yi7OWK7jZ — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) February 8, 2026

Relación con Venezuela y situación fronteriza

Aseguró de la Espriella que Norte de Santander presenta una gran ventaja con la intervención que adelanta los Estados Unidos a Venezuela.

“Vamos a tener una época adorada, como las épocas buenas de Norte de Santander, cuando Venezuela era nuestro primer socio comercial. El comunismo destruyó todo allá. Vamos a tener que proveerles todos los bienes y servicios y Norte de Santander va a ser fundamental en ese tránsito de Venezuela a la democracia total, porque va a ser Norte de Santander la despensa de toda suerte de bienes y servicios para Venezuela. Así que ustedes han aguantado lo mucho, aguanten lo poco".

Su visita concluyó con un encuentro especial con las mujeres de la región.