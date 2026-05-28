Red hospitalaria en alerta amarilla por elecciones presidenciales

Norte de Santander

Las autoridades sanitarias en Norte de Santander se encuentran listas para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse con ocasión de las elecciones presidenciales.

La Red Pública Hospitalaria se ha declarado en alerta amarilla como medida preventiva para responder a la atención que se requiera ante cualquier demanda en la prestación de servicios médicos.

El doctor Rafael Olarte desde el Hospital Erasmo Meoz en la ciudad de Cúcuta dijo a Caracol Radio que “estamos acatando las disposiciones desde el Ministerio de la Protección Social y estamos listos con toda la coordinación del recurso humano para esta labor”.

Explicó el profesional de la salud que “el comité hospitalario de emergencias revisa talento humano en salud en las diferentes áreas del hospital, especialmente en urgencias, quirófanos y se hace redistribución del personas, de acuerdo al comportamiento de la capacidad y a los eventos que hayan en la jornada”.

“Nosotros continuamos en sobreocupación y se hace la redistribución para estar listos a cualquier requerimiento” dijo el funcionario.