Desde Cúcuta operaba red señalada de adulterar medicamentos para cáncer y diabetes. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta.

Una investigación de la Fiscalía dejó al descubierto una red delincuencial señalada de adulterar y comercializar medicamentos para enfermedades de alto costo desde Cúcuta, poniendo en riesgo la salud de pacientes en diferentes regiones del país y en el exterior.

De acuerdo con las autoridades, la organización obtenía medicamentos vencidos, descontinuados o en mal estado en distintas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para luego modificar su apariencia y venderlos como productos originales para tratamientos contra el cáncer, VIH, diabetes, lupus, obesidad y enfermedades hormonales.

La investigación estableció que en Cúcuta y su área metropolitana se concentraba buena parte de la distribución de estos medicamentos adulterados, los cuales eran comercializados en algunas droguerías de barrio y también de manera informal a pacientes que buscaban tratamientos a menor costo.

Además, desde la capital nortesantandereana se coordinaban envíos como encomiendas hacia distintas ciudades de Colombia, así como a Venezuela y Ecuador, utilizando redes sociales y grupos cerrados de mensajería instantánea para promocionar los productos.

Según la Fiscalía, la red delincuencial presuntamente contrató servicios de impresión para falsificar empaques, sellos, fechas de vencimiento y números de lote, con el fin de hacer pasar los medicamentos como legales y aptos para el consumo.

En medio de operativos adelantados por el CTI, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, fueron capturadas 13 personas en Cúcuta, Bogotá y el municipio de Pelaya, Cesar.

Entre los judicializados se encuentra Domingo Antonio Gutiérrez, señalado como el presunto cabecilla de la organización.

Además de María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla, señalados como presuntos encargados de la coordinación, comercialización y transporte, entre otros roles.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó delitos como concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, corrupción de productos médicos y violación de derechos de propiedad industrial e intelectual. Los procesados no aceptaron los cargos.

Las autoridades advirtieron que esta estructura ilegal habría puesto en grave riesgo la vida de pacientes que requerían tratamientos especializados y de alto costo, aprovechándose de la necesidad de personas que buscaban acceder a medicamentos más económicos.