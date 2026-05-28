Capturado presunto cabecilla financiero de la disidencia de las Farc en Cúcuta. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

La Policía de Norte de Santander confirmó la captura de alias ‘El Gordo Ñeque’, señalado cabecilla de la comisión de finanzas de la disidencia de las Farc en el departamento, en medio de una operación conjunta adelantada con el Ejército Nacional y la Fiscalía.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Siglo XXI de Cúcuta, donde las autoridades lograron ubicar a este hombre, quien, según las investigaciones, tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años dentro de esta estructura armada ilegal.

De acuerdo con la Policía, alias ‘El Gordo Ñeque’ sería uno de los hombres de confianza de alias ‘Richard’ o ‘El Viejo’, señalado cabecilla financiero de esta estructura armada ilegal, y tendría injerencia en el municipio de Tibú y varios de corregimientos de la zona rural, entre ellos Pacelli y Campo Dos, además de las veredas Campo Tres, Campo Giles y Campo Yuca.

Las autoridades lo señalan de ser el encargado de recaudar el dinero producto de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsiones.

Durante el operativo fueron incautados ocho panfletos alusivos a las Farc, una memoria USB, dos celulares, cinco agendas y más de tres millones de pesos en efectivo.

Según la investigación, alias ‘El Gordo Ñeque’ también estaría vinculado al homicidio del firmante de paz Reude Suárez Guerrero, asesinado el 9 de julio de 2022 en Tibú.

Además del manejo financiero, este hombre sería el responsable de coordinar actividades logísticas para la disidencia de las Farc, entre ellas la compra de drones, elementos tecnológicos, víveres y material de intendencia, en medio de la confrontación armada que sostienen con el ELN por el control territorial en el Catatumbo.

El coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, aseguró que esta captura representa un golpe importante contra las finanzas de esta estructura ilegal y contra las acciones criminales que afectan a la región.