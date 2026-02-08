Se declara la alerta amarilla hospitalaria en Santa Marta por frente frío de alta intensidad

Santa Marta

La declaratoria fue establecida mediante la Resolución No. 571 del 03 de febrero de 2026, estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026, período durante el cual se activan de manera obligatoria los Planes Hospitalarios de Emergencia y Contingencia en todas las instituciones de la red pública y privada del Distrito.

Durante la Alerta Amarilla, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), clínicas, centros y puestos de salud, así como los servicios de ambulancias, deberán garantizar: Disponibilidad suficiente de talento humano, medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y reservas de sangre; el fortalecimiento de los servicios de urgencias, priorizando la atención de eventos críticos sobre procedimientos ambulatorios; comunicación permanente y reporte inmediato de eventos al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE.

Asimismo, las instituciones deberán mantener actualizados y en ejecución sus planes de contingencia, los cuales son objeto de seguimiento por parte de la autoridad sanitaria distrital.