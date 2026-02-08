Pico respiratorio en Bogotá: expertos piden consulta pediátrica para evitar congestión hospitalaria

Cada año, Bogotá enfrenta un reto entre marzo y junio por el pico respiratorio. Durante esas semanas, los servicios de urgencia en la capital del país registran una alta congestión, sobre todo por la atención a los niños, quienes son los más perjudicados como consecuencia de los diferentes virus.

En ese sentido, la Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA) está haciendo un llamado a padres de los menores para que acudan a la consulta prioritaria pediátrica para atender oportunamente estos casos y evitar que los hospitales se congestionen o reporten una saturación.

Las infecciones respiratorias agudas representan entre el 70% y el 80% de las consultas pediátricas. Resfriados, faringitis, bronquiolitis y cuadros febriles asociados a virus respiratorios son los diagnósticos más frecuentes y, en la mayoría de los casos, pueden resolverse en consulta prioritaria sin necesidad de acudir al servicio de urgencias.

“Si un padre identifica en su hijo síntomas como fiebre, dificultad para respirar, congestión severa, rechazo al alimento, somnolencia excesiva, irritabilidad constante o cambios en la coloración de la piel, debe llevarlo de inmediato a una consulta prioritaria”, dice José Manchego, director ejecutivo de la SPLA.

Asimismo, Manchego asegura que es fundamental acudir a la consulta prioritaria ante cualquier síntoma. “Si un niño presenta síntomas respiratorios, la consulta prioritaria con pediatría debe ser la primera opción”, agrega el director.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Salud, en la ciudad se ha intensificado la vacunación contra tres de los principales agentes asociados a enfermedad respiratoria grave: el virus sincitial respiratorio (VSR), la influenza estacional y la tosferina. A cierre del 2025, se aplicaron más de 900.000 dosis en población de riesgo.