¡Ojo! La veda de camarón se mantiene hasta el 15 de marzo en el Pacífico colombiano

La veda de camarón en el Pacífico colombiano se mantendrá hasta el 15 de marzo. Durante tres meses se espera que se recuperen los ecosistemas marinos y el camarón que es uno de los productos con más demanda en la costa pacífica, pueda reproducirse.

El secretario de Desarrollo Económico de Buenaventura Julio García explicó que es necesario mantener el control durante estos tres meses para garantizar el consumo durante el resto del año. Eso quiere decir que esta medida de conservación prohíbe no solo la pesca, sino la comercialización transporte y consumo.

La veda incluye el Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. “Queremos hacer que esta especie, que es el verdadero fruto del mar del Pacífico colombiano, se pueda preservar y seguir a beneficio de toda la comunidad, no solamente del Pacífico colombiano, sino de toda la región”, indicó el secretario.

Por ser un producto de exportación, consumo local y nacional, el camarón es considerado un producto privilegiado, “es un símbolo económico del territorio Pacífico, hace parte de las grandes apuestas sociales y económicas que tenemos para salir adelante”, agregó Julio García.

Cumplir con la veda, es un compromiso del pescador, de los empresarios y los consumidores.

Para evitar el incumplimiento de la norma, las autoridades en Buenaventura junto con la Unidad Nacional de Pesca realizan controles permanentes en establecimientos de comercio y en plazas de mercado. En caso de encontrar irregularidades, podrían recibir una sanción monetaria o hasta el cierre del establecimiento.

Para sustituir lo que significa la pesca de camarón durante los primeros tres meses del año el Ministerio de Agricultura y la gobernación del Valle, deben tener programas específicos para darle otras garantías a las personas que se dedican a dicha actividad.

“Nosotros en Buenaventura a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural estamos trabajando directamente con 11 asociaciones de pescaderías artesanales y estamos constituyendo la Gran Federación de Pescadores, para brindarles otras actividades que le den herramientas cuando está la veda de camarón”, concluyó el secretario de Desarrollo Económico de Buenaventura.