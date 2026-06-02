Por atracarlo, hirieron de gravedad a concejal de Florida, Valle, en la vía a Cali - Candelaria

Las autoridades investigan los hechos en los que resultó herido el concejal del Partido Liberal del municipio de Florida, Valle del Cauca, Johan Enrique Enríquez, cuando se movilizaba por la vía Cali – Candelaria.

Según la información preliminar, el caso ocurrió cerca del corregimiento de Villa Gorgona, donde delincuentes, al parecer, intentaron hurtarlo y le dispararon con un arma traumática.

El reporte policial indica que el cabildante presenta tres impactos: dos en el rostro y uno más en el hombro derecho, por lo que fue trasladado a una clínica de Cali, donde permanece bajo valoración médica.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, durante el hecho se habría presentado un forcejeo entre la víctima y los presuntos delincuentes, quienes lograron llevarse una cadena y otros elementos de valor.

Las autoridades adelantan las investigaciones mediante la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios, con el fin de identificar y capturar a los responsables del ataque.