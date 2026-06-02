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02 jun 2026 Actualizado 13:45

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Cali

Por atracarlo, hirieron de gravedad a concejal de Florida, Valle, en la vía a Cali - Candelaria

El concejal del Partido Liberal, presenta heridas ocasionadas con arma traumática tras un presunto intento de hurto

Por atracarlo, hirieron de gravedad a concejal de Florida, Valle, en la vía a Cali - Candelaria

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Las autoridades investigan los hechos en los que resultó herido el concejal del Partido Liberal del municipio de Florida, Valle del Cauca, Johan Enrique Enríquez, cuando se movilizaba por la vía Cali – Candelaria.

Según la información preliminar, el caso ocurrió cerca del corregimiento de Villa Gorgona, donde delincuentes, al parecer, intentaron hurtarlo y le dispararon con un arma traumática.

El reporte policial indica que el cabildante presenta tres impactos: dos en el rostro y uno más en el hombro derecho, por lo que fue trasladado a una clínica de Cali, donde permanece bajo valoración médica.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, durante el hecho se habría presentado un forcejeo entre la víctima y los presuntos delincuentes, quienes lograron llevarse una cadena y otros elementos de valor.

Las autoridades adelantan las investigaciones mediante la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios, con el fin de identificar y capturar a los responsables del ataque.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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