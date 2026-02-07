Autoridades de Cali vigilan cumplimiento de rebaja en gasolina

SODICOM afirmó que las estaciones de la región han cumplido la regulación vigente. imagen de referencia // Getty Images

Cali

Tras la advertencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Ministerio de Minas y Energía sobre el fortalecimiento de controles para garantizar la reducción de $500 en el precio de la gasolina corriente, autoridades de Cali anunciaron operativos de verificación en estaciones de servicio.

Las inspecciones buscan confirmar que la disminución, vigente desde el 1 de febrero, se esté aplicando correctamente.

Sergio Moreno, subsecretario de inspección vigilancia y control distrital, informó que han recibido denuncias sobre algunas estaciones que aún no habrían ajustado sus tarifas.

“Hemos recibido unas quejas principalmente del sector del oriente de la ciudad, porque no se observa la disminución de acuerdo con el precio acordado, nos han hecho quejas de manera formal, vamos a iniciar con esas visitas, hay unos focos determinados de donde están ubicadas las estaciones de servicio”, detalló.

El funcionario indicó que los recorridos serán aleatorios para verificar que el precio de la gasolina sea igual o inferior a $16.300 por galón y advirtió que, de detectarse irregularidades o incumplimientos en la aplicación de la rebaja, reportarán a la SIC para que adelante las acciones correspondientes.

Frente a esta situación, la Asociación de Distribuidores de Gasolina del Suroccidente (SODICOM) afirmó que las estaciones de la región han cumplido la regulación vigente y que, en promedio, los precios de venta se mantienen por debajo de los valores de referencia fijados por el Gobierno.