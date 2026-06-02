IPS Gesencro suspende atención a afiliados de Emssanar en cinco municipios del Valle

La EPS Emssanar le adeuda más de 13 mil millones de pesos a la IPS. Foto: Getty Images / sudok1

Valle del Cauca

Miles de usuarios afiliados a Emssanar en el Valle del Cauca están afectados por la suspensión de servicios anunciada por la IPS Gesencro en cinco municipios del departamento.

La institución explicó que la decisión se tomó debido al incumplimiento en los pagos por parte de la EPS, cuya deuda con la entidad supera los 13 mil millones de pesos.

Según la IPS, esta situación pone en riesgo su estabilidad financiera y dificulta la continuidad de la prestación de los servicios de salud en sus sedes de Palmira, Buga, Candelaria, El Cerrito y Buenaventura.

Frente a este nuevo caso, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que la suspensión refleja la crisis que atraviesa el sistema de salud y advirtió que los cambios de interventores no han generado mejoras en el flujo de recursos hacia clínicas y hospitales.

“La problemática del sector no mejora, los cambios de interventores no producen los resultados esperados, los atrasos en los pagos continúan y la insuficiencia de los recursos sigue así. No hay solución por ninguna parte y las IPS llegan a un punto en que les es imposible seguir prestando servicios a quien no les paga”, indicó.

La funcionaria indicó que el departamento mantiene gestiones ante las entidades nacionales para buscar soluciones al problema de cartera.

“Nosotros le solicitamos al procurador regional una reunión y hay una citación el jueves, donde él nos cooperó con la situación a las IPS y las EPS. El departamento del Valle trabaja en algunas estrategias de cobros masivos”, agregó.

Desde Gesencro indicaron que los usuarios afectados deberán acudir directamente a Emssanar para conocer cuáles serán las instituciones encargadas de garantizar la continuidad de su atención médica.