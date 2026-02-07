Cali

Indemnizan a 173 víctimas del conflicto en el Valle del Cauca

La entrega hace parte de un proceso de reparación a víctimas en cumplimiento de sentencias contra exjefes paramilitares.

En el departamento más de 600.000 personas han sido reconocidas como víctimas. Foto: Unidad para las Víctimas.

Un total de 173 sobrevivientes del conflicto armado en el Valle del Cauca recibieron indemnizaciones económicas de la Unidad para las Víctimas como parte de las medidas de reparación dirigidas a esta población.

Los beneficiarios provienen de municipios como Cali, Cartago, Jamundí, Caicedonia, Dagua, El Cerrito, Palmira, Pradera, Tuluá, Zarzal y Buenaventura.

La entrega de los recursos se dio en la capital vallecaucana en cumplimiento de sentencias contra los exjefes paramilitares Iván Roberto Duque y Rodrigo Pérez Álzate, del Bloque Central Bolívar de las extintas AUC, por crímenes cometidos en el marco del conflicto armado que afectaron a las víctimas.

“Cada carta es un mensaje de respeto, de memoria y de compromiso. Es decirles que su dolor no fue ignorado y que su fuerza y su resistencia siguen marcando el camino de este país”, destacó la directora general (e) de la Unidad para las Víctimas.

En el Valle del Cauca, más de 600.000 personas han sido reconocidas oficialmente como víctimas del conflicto armado.

