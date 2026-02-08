Lluvias dejan tres puntos viales críticos en Santander por movimientos en masa

Deslizamiento de tierra en la vía Bogotá - Cundinamarca. FOTO: Foto: Bomberos Cundinamarca

Las lluvias registradas en las últimas horas han generado afectaciones viales en varios municipios de Santander.

Principalmente por movimientos en masa y desbordamientos, lo que ha obligado al cierre y restricción de corredores estratégicos del departamento.

De acuerdo con el balance entregado por la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander.

Las afectaciones más complejas se concentran actualmente en tres puntos críticos, donde se prioriza la atención para recuperar la movilidad, según explicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander, Edward Sánchez.

Florián: Cierre vial por movimiento en masa

Uno de los puntos más críticos se presenta en el municipio de Florián, donde un movimiento en masa obligó al cierre del corredor.

“En la vía que comunica de Jesús María a Florián ya se está adelantando la intervención con el contratista que tiene la pavimentación del corredor, para ingresar maquinaria amarilla y recuperar este sector”, señaló Sánchez.

Lebrija: afectación en la Ruta del Cacao

Otro de los puntos priorizados está en el municipio de Lebrija, en el sector Lisboa, sobre la Ruta del Cacao.

“De igual manera, se presentan afectaciones en el sector de Lisboa, en el municipio de Lebrija, en la Ruta del Cacao. Se reporta un movimiento en masa que afecta la movilidad”, indicó el director de Gestión del Riesgo.

Rionegro: sector Cucharón de Piedra

El tercer punto crítico se localiza en el municipio de Rionegro, específicamente en el sector Cucharón de Piedra, donde se mantiene la afectación vial.

“En el municipio de Rionegro, en el sector Cucharón de Piedra, se presenta también una afectación”, agregó Sánchez.

Otras vías con restricciones

Además de estos tres puntos críticos, las autoridades reportaron otras afectaciones viales en el departamento.

En la vía departamental entre California y Vetas, el paso se mantiene restringido por crecientes de cañadas, mientras que en vías terciarias de Girón, especialmente en la vereda La Parroquia, también se registran afectaciones por las lluvias.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en todo el departamento y recomendaron a los conductores evitar los corredores afectados, no exponerse en zonas de riesgo y estar atentos a los reportes oficiales mientras avanzan las labores de atención y recuperación de las vías.