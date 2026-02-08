Barrancabermeja sigue en alerta naranja por el nivel del río tras lluvias atípicas

La Alcaldía de Barrancabermeja informó que el nivel del río se ha mantenido estable durante los últimos días.

Hoy, domingo ocho de febrero, se registra una profundidad de cuatro metros, por lo que continúa en alerta naranja en el distrito, pues continúan las lluvias atípicas que se han presentado en la región.

Durante recorridos realizados por distintas zonas ribereñas de Barrancabermeja, las autoridades confirmaron que no se reportan afectaciones graves en viviendas ni en personas, pese a las lluvias constantes.

La administración distrital señaló que se mantiene un monitoreo permanente a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja con el fin de evaluar de manera continua el comportamiento de los ríos de la región y anticipar posibles escenarios de riesgo.

Finalmente, se hizo un llamado a las comunidades ribereñas, tanto urbanas como rurales, para mantenerse alertas, vigilar especialmente a niños, niñas y adultos mayores, y reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias disponible las 24 horas.