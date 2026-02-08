Lluvias: UNGRD dará subsidios de arriendo a afectados del desbordamiento del río Lebrija, Santander

La emergencia por las fuertes lluvias sigue dejando afectaciones en el país. En Santander, el desbordamiento del río Lebrija, ha dejado más de 64 familias damnificadas y una persona fallecida.

Por eso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) llegó a ese departamento para verificar las afectaciones y coordinar la respuesta institucional ante la emergencia.

El director de la entidad, Carlos Carrillo, anunció subsidios de arrendamientos, apoyo técnico y maquinaria amarilla, con el fin de atender los puntos críticos y recuperar la conectividad del municipio.

“Vamos a traer no solo equipos técnicos sino apoyo con maquinaria amarilla y alojamientos temporales para las 29 familias que lo han perdido todo”, afirmó Carrillo.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que han “garantizado la comida caliente, colchonetas y frazadas y vamos a movilizar la oferta institucional una vez tengamos las vías terrestres habilitadas para continuar atendiendo a las comunidades”.

(Puede leer: Más de dos toneladas de ayudas humanitarias llegarán a Lebrija tras la creciente del río)

En este mismo sentido se sumó el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, quien resaltó la respuesta conjunta desde el territorio.

“Esta articulación entre entidades nos ha permitido actuar de manera inmediata desde el primer momento de la emergencia. Hemos articulado desde lo mínimo, activando acciones desde el territorio y seguimos trabajando para restablecer la normalidad a las comunidades”, aseveró.