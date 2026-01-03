Gremio camionero califica de desastroso el aumento del salario mínimo

Norte de Santander.

El incremento del salario mínimo en un 23,7% también fue duramente cuestionado por el gremio camionero, que considera que esta decisión agrava aún más la crisis económica del sector transporte y tendrá un impacto directo en el costo de vida de los colombianos.

“El alza tan desmedida del salario mínimo es desastrosa, porque nos va a subir absolutamente toda la canasta camionera y toda la canasta familiar”, afirmó Alfonso Medrano a Caracol Radio, al señalar que el sector no cuenta con la capacidad financiera para absorber un aumento de esa magnitud.

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros explicó que el incremento salarial impacta de forma inmediata todos los costos laborales y operativos, desde los sueldos de los conductores hasta la seguridad social, los riesgos y las pensiones.

“Todo eso se nos dispara al mismo tiempo y el sector no está preparado para asumirlo”, sostuvo.

Medrano advirtió que esta situación pone en riesgo los avances que se habían logrado en materia de formalización laboral dentro del transporte de carga.

“Ya teníamos el sector más o menos formalizado, con salario básico, salud, riesgos y pensión para los conductores. Pero con esta desbandada tan terrible de alzas, se va a volver a desorganizar todo”, señaló.

Según el dirigente, el escenario podría derivar en una quiebra generalizada del sector y en un aumento de la informalidad, afectando tanto a los trabajadores como a los consumidores.

“Va a haber una quiebra total del sector camionero y eso, por supuesto, es un fuerte golpe al bolsillo de todos los colombianos”, indicó.

Finalmente, reiteró que cualquier decisión económica que impacte al transporte de carga debe ser discutida de manera urgente en mesas de diálogo con el gobierno nacional.

“Si no se revisa esta situación, las consecuencias las va a terminar pagando todo el país”, concluyó.