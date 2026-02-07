Fue trasladado el ETCR Caño Indio desde Tibú hacia zona rural en el municipio de Cúcuta

Cúcuta

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN - acompañó el traslado del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación - ETCR -, ubicado en el municipio de Tibú, hacia una zona rural de Cúcuta, en Norte de Santander.

Fueron en total 28 personas, representadas en 12 firmantes de paz y sus familias quienes, tras firmar el Acuerdo de Paz, iniciaron su tránsito hacia la vida civil.

“Con una gran caravana humanitaria hemos finalizado el traslado del ETCR Caño Indio hacia la zona rural de Cúcuta, en Oripaya”, expresó Carolina Vergara, Secretaría General de la ARN, quien agregó que “no solo cumplimos con lo ordenado por el Gobierno Nacional, sino también con lo ordenado por parte de la Corte Constitucional, en el marco de la emergencia humanitaria en la región del Catatumbo”.

Para el traslado se logró la articulación con el Ministerio de Defensa, la Misión de Verificación de la ONU, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, quienes acompañaron cada tramo. Así mismo, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación velaron por el cumplimiento de las garantías, mientras que la Diócesis de Tibú y la E.S.E Hospital Norte del municipio de Tibú se unieron al recorrido.

“Ahora los firmantes y sus familias, cuentan en el predio que les ha sido adjudicado, con la posibilidad de contar con un proyecto de vivienda definitivo, así como los proyectos productivos que ahora tendrán un lugar para su desarrollo y sostenibilidad”, indicó Vergara.

Agregó la ARN que “Para la llegada al nuevo predio se adecuaron viviendas pensadas para responder a las necesidades reales de las familias. Estas cuentan con baterías sanitarias y redes hidrosanitarias y eléctricas internas, lo que garantiza condiciones dignas desde el primer día. En total, el proceso beneficia a 21 familias, 57 personas, de las cuales 12 son firmantes del Acuerdo de Paz, acompañados por sus núcleos familiares”.