Gremio de camioneros denuncia incumplimientos del Gobierno Nacional

Norte de Santander.

Por medio de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, el gremio camionero está denunciando el incumplimiento de los acuerdos pactados en el Paro Nacional Camionero de 2024, lo que los llevaría a una crisis que ya está golpeando a departamentos como Norte de Santander.

En la misiva, los transportadores aseguran que ya ha pasado más de un año desde la firma de un acta de compromiso sin que se evidencien los resultados concretos.

“El tiempo de las mesas vacías se acabó; el silencio del Estado no puede seguir traduciéndose en la ruina y muerte de los transportadores”, se lee en la carta.

A pesar de que el pronunciamiento es de alcance nacional, los camioneros advierten que este departamento es uno de los más afectados por razones como el mal estado de las vías, los altos costos de operación y los problemas de seguridad en corredores estratégicos.

Otro de los principales reparos está relacionado con el SICE-TAC, que es un sistema que regula los costos del transporte de carga, el cual -según los conductores- estarían manipulado para reducir los pagos y aumentar de forma injustificada los viajes mensuales, llevándolos a cumplir jornadas excesivas.

“Desde el propio sistema se fomenta la sobreexplotación del conductor, imponiendo más de 100 horas adicionales mensuales”, advierte el documento.

Además, la carta también se centra en la alerta por la situación de seguridad, pues en los últimos tres años y medio, 33 conductores han sido asesinados cuando cumplían sus labores.

Sumado a esto, los múltiples casos de extorsión, robos e incineración de vehículos que han tenido que enfrentar.

Debido a esto, las Bases Camioneras están exigiendo al gobierno nacional que se dé el cumplimiento inmediato de estos acuerdos, la corrección del SICE-TAC con los valores reales del mercado y garantías para los conductores.