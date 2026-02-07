Jhon Arias se despide del Wolverhampton con emotivo mensaje: razón por la que llegará a Palmeiras

El futbolista colombiano Jhon Arias confirmó su salida del Wolverhampton y su llegada al Palmeiras de Brasil, en un movimiento que ya está prácticamente cerrado y que marca un giro importante en su carrera profesional.

En las últimas horas, el atacante publicó un video y una carta abierta dirigida a la afición inglesa, donde expresó gratitud, reflexión y un mensaje cargado de emoción, dejando claro que la decisión no fue sencilla.

Le interesa: James Rodríguez en la MLS: Conozca rival, día y hora para su posible debut con el Minnesota

A través de sus redes sociales, Arias compartió un mensaje en el que reconoció la importancia del momento que vive y el impacto de su salida, dejando frases que rápidamente se viralizaron entre hinchas y medios.

“Estoy viviendo un momento importante en mi carrera. Soy consciente del peso de mis palabras, de lo que digo y pienso”, escribió el colombiano.

En el texto, Arias también hizo énfasis en lo dinámico que puede ser el fútbol, dando a entender que su decisión estuvo marcada por las circunstancias y las oportunidades reales que se presentaron.

Lea también: Gustavo Cuéllar no será tenido en cuenta en Gremio y su futuro sigue en el aire

“Al mismo tiempo, la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que era realmente posible en ese momento y lo que estaba bajo mi control, necesitaba tomar decisiones”, añadió.

Palmeiras, su nuevo destino

Con su llegada al Palmeiras, Arias regresa al fútbol brasileño para incorporarse a uno de los clubes más grandes del continente, que lo sumará como refuerzo estelar para afrontar los retos del año.

Tambien le puede interesar: Devis Vásquez ya tiene nuevo equipo en Europa, jugará en la misma liga de varios Colombianos

El colombiano cerró su carta con un mensaje directo de agradecimiento a quienes lo respaldaron durante su etapa en Inglaterra.

“¡Ahora estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida y carrera, siempre agradecido con todos los que realmente me apoyan!”, concluyó.

Cierra etapa en Inglaterra

La salida de Arias del Wolverhampton deja un sabor especial entre los hinchas, ya que el colombiano se ganó reconocimiento por su entrega, profesionalismo y carácter competitivo. Ahora, el reto será responder en Palmeiras, donde la exigencia será máxima y el objetivo estará puesto en títulos locales e internacionales.