Asesinado líder social de San Zenón, Magdalena

Magdalena

Diomedes Mejía Navarro, líder social de San Zenón, fue hallado sin vida con impactos de bala en la cabeza, en el sector de San Valentín, San Sebastián de Buenavista, Magdalena.

Ante lo ocurrido la Agencia Nacional de Tierras —ANT— lamentó el hecho, según la entidad la víctima se destacaba por liderar procesos a favor de la Reforma Agraria.

La Asociación de Víctimas Desplazadas de la Lucha, en el mes de diciembre, recibió el predio El Garzal que equivale a 1.939 hectáreas en San Zenón, Magdalena, el cual hace parte del proceso de compra entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Actualmente, el terreno está en proceso de extinción de dominio en contra de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, alias “La Gata”. Es importante precisar que, por El Garzal, ya había sido asesinado el pasado 9 de noviembre de 2025, Luis Eduardo Cisneros, líder de la misma asociación de víctimas.

Le puede interesar:

La UNGRD asignó puente militar para restablecer la conectividad vial entre Magdalena y La Guajira

La entidad hace un llamado a las distintas entidades de Gobierno nacional para que, de manera conjunta, se siga interviniendo este predio y así garantizar la seguridad y la vida de estas familias campesinas.