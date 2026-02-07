Cerca de 200 personas desplazadas en zona rural de Ciénaga, Magdalena por combates armados

Ciénaga, Magdalena

Cerca de 200 personas se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada hacia el casco urbano de Ciénaga, luego de los combates registrados en la zona rural del municipio, específicamente en sectores cercanos a la vereda La Tigra, La Mojana y Cerro Azul, según informó el personero municipal, Jairo Pacheco.

Según la información suministrada por el funcionario público, los enfrentamientos se presentaron entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales, con dos episodios confirmados: uno en horas de la mañana y otro en la tarde del día anterior. Aunque los combates tuvieron una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos, generaron temor en la población civil, lo que ocasionó el desplazamiento masivo de familias hacia zonas más seguras.

“La situación es lamentable. Hemos recibido a decenas de personas que, por miedo, decidieron salir de sus viviendas. Desde la Personería hemos activado el protocolo de atención y abierto los hechos de victimización para quienes han llegado a rendir su declaración”, explicó Pacheco.

Denuncias por presuntos aprovechamientos de la situación

Durante su pronunciamiento, Pacheco también se refirió a una denuncia pública hecha por un líder, en la que se advierte que algunas personas podrían estar aprovechándose de la situación para solicitar ayudas humanitarias sin haber sido realmente afectadas por los combates. Ante lo ocurrido solicita a las autoridades competentes hacer seguimiento.

Le puede interesar:

Canino antidrogas permitió la incautación de 30.000 dosis de marihuana en Santa Marta

Se conoció que el Ejército Nacional ha informado que los operativos hacen parte de acciones legítimas para garantizar la seguridad y el control territorial, y que se ha permitido el paso seguro de las personas que decidieron desplazarse.

Finalmente, se solicitó al alcalde municipal la adecuación de un albergue temporal, que incluya colchonetas, baños, espacios adecuados para el descanso y atención básica para las familias que tuvieron que pasar la noche fuera de sus hogares.