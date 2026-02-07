MinTransporte expidió medidas para descongestionar el puerto de Buenaventura: habrá operación 24/7

El Ministerio de Transporte expidió una resolución y una circular con las medidas finales para enfrentar la crisis en el puerto de Buenaventura, provocada por la congestión de contenedores.

Y es que la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) alertó hace una semana que la congestión vial que se presenta en los accesos al puerto, las excesivas demoras en el ingreso de vehículos, la insuficiente capacidad operativa de patios y zonas logísticas, las fallas en los sistemas de asignación de citas y devolución de contenedores, así como los riesgos crecientes en materia de seguridad, “han configurado un escenario crítico que hoy resulta insostenible para nuestros afiliados que reúnen agentes de carga, operadores de transporte multimodal, transportadores, depósitos, agencias de aduanas, importadores y exportadores”.

De hecho, los vehículos estaban enfrentando más de 25 kilómetros de congestión, con tiempos de espera que pueden superar las siete horas, situación que imposibilita el cumplimiento de los horarios operativos.

De este modo, la cartera de Transporte se reunió con los transportadores y definió un plan de choque para descongestionar el puerto, entre las que se encuentra la operación continua 24/7 en los patios de contenedores vacíos, “garantizando la prestación permanente de servicios como recibir, cargar, descargar, entregar e inspeccionar contenedores”.

Asimismo, en los patios de contenedores la ocupación debe ser máximo del 70%.

Al respecto, Alfredo Enrique Piñeres, superintendente de Transporte afirmó que están “imponiendo reglas claras y obligatorias para que los patios de contenedores vacíos en Buenaventura operen de manera continua, reduzcan el represamiento y le den respuesta real a los transportadores. El mensaje es claro: la operación logística del país no puede seguir frenándose por desorden y falta de coordinación”, señaló.

Las otras medidas:

● Implementación de un plan de evacuación inmediata de contenedores vacíos almacenados en depósitos externos, con el objetivo de reducir el nivel de ocupación y recuperar la capacidad operativa en la zona portuaria.

● Presentación de un plan de acción verificable, con diagnóstico inicial de ocupación, metas progresivas de reducción y evidencias que permitan demostrar el cumplimiento de las instrucciones impartidas por las autoridades.

● Entrega de informes y soportes de cumplimiento, por parte de patios de contenedores, representantes legales y agentes de líneas navieras, que permitan evaluar el avance del plan de choque.

● Registro diario del movimiento de contenedores vacíos, en el aplicativo dispuesto por la Superintendencia de Transporte, para fortalecer la trazabilidad, el control institucional y el seguimiento permanente sobre la operación.

● Advertencia de sanciones en caso de incumplimiento de las instrucciones impartidas, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al sector portuario y de transporte.