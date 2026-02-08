Autoridades decomisaron más de 7.500 huevos de iguana en el Magdalena

Magdalena

Un total de 86,79 kilogramos de huevos de iguana equivalentes aproximadamente a 7.500 unidades, fueron entregados por la Policía del Magdalena, al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVFS) los cuales fueron decomisados, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, durante un operativo de control realizado en las vías del departamento.

El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 96 de la vía Río Ariguaní – Ye de Ciénaga, donde las autoridades interceptaron a un ciudadano que transportaba de manera ilegal los huevos en cuatro canecas plásticas. De acuerdo con la información recopilada durante el operativo, los huevos provenían del departamento del Cesar y se dirigía hacia el municipio de Ciénaga, Magdalena, presuntamente con fines de comercialización ilegal.

El implicado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y enfrentará un proceso sancionatorio administrativo y judicial por la tenencia, manipulación, transporte y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

La obtención de este número de huevos implica el maltrato de aproximadamente 625 iguanas hembras, las cuales son sometidas a prácticas crueles que afectan de manera irreversible su capacidad reproductiva y ponen en riesgo la sostenibilidad de la especie.