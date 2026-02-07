Retirados 280 metros cúbicos de residuos en la playa Los Cocos de Santa Marta

Santa Marta

El equipo interdisciplinario de la Alcaldía Distrital de Santa Marta en articulación con el sector público y privado, avanzan en la jornada de limpieza en la playa Los Cocos, uno de los puntos más afectados por el paso del frente frío, que provocó la expulsión de residuos y materiales contaminantes desde el mar.

El fuerte oleaje que generó la creciente del caudal del río Manzanares, arrastró residuos hasta Los Cocos, dejando una afectación que alcanzó los 700 metros lineales de playa. Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Distrito, explicó que en esta zona se registró una acumulación principalmente de materiales como: icopor, plásticos, residuos sólidos y material vegetal, generando impactos no solamente visuales sino ambientales y sanitarios en todo el sector.

“A la fecha seguimos ampliando la capacidad; la idea es avanzar e intervenir los 700 metros lineales de playa proyectados y por supuesto queremos recordar que las acciones van a continuar hasta el domingo”, dijo el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos Jaramillo.

Por otro lado, y en respuesta a esta situación, ATESA, operadora del servicio de aseo en la ciudad, desplegó un operativo especial que incluyó labores de remoción de lodos, habilitación de vías, poda y tala técnica de árboles en riesgo, así como jornadas de limpieza y recuperación ambiental en sectores considerados como críticos y en alerta naranja.

La empresa indicó que estas acciones, permitieron mitigar los efectos más críticos de la temporada invernal, mientras continúan las alertas por nuevas lluvias en la región Caribe. Entre tanto, precisó que los operativos de atención, monitoreo y recolección de residuos en playas y sectores vulnerables se mantendrán activos, mientras persistan las condiciones climáticas adversas.