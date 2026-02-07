UNGRD atiende emergencia por creciente del río en Lebrija

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, llegó al municipio de Lebrija para coordinar en territorio la respuesta a la emergencia provocada por la creciente súbita del río Lebrija.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

La visita se realizó junto al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, con el fin de evaluar los daños, priorizar la atención a las comunidades afectadas y definir las acciones inmediatas para enfrentar la emergencia.

De acuerdo con el balance preliminar, la creciente deja una persona fallecida y cerca de 60 familias afectadas, principalmente en el centro poblado Vanegas, uno de los sectores más impactados por el desbordamiento del afluente.

Lea también: Desde Bucaramanga, líderes comunitarios impulsan jornada de solidaridad por damnificados en Córdoba

En la zona ya se encuentra activo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con presencia del Ejército y organismos de socorro, que adelantan labores de atención, evaluación de daños y acompañamiento a las familias damnificadas.

Las autoridades confirmaron que ya se despacharon ayudas humanitarias desde la Gobernación de Santander y que, desde la UNGRD, se reforzará la atención con subsidios de arrendamiento, apoyo técnico y el envío de maquinaria amarilla para intervenir puntos críticos, recuperar la conectividad y reducir el riesgo de nuevas afectaciones.

Le puede interesar: Cuatro municipios de Santander están en alerta roja por el impacto de las fuertes lluvias

Como parte de la jornada, las autoridades realizaron un sobrevuelo por la zona afectada, con el objetivo de dimensionar el impacto de la emergencia y tomar decisiones operativas para la atención y recuperación de las comunidades aledañas al río Lebrija.