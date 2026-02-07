Presuntos sicarios de “Los Flacos”, vinculados a homicidios en el Valle del Cauca quedaron libres

Durante los procedimientos, las autoridades les incautaron un arsenal de armas, municiones y estupefacientes. Foto: Policía Valle.

Valle del Cauca

Un operativo en el municipio de El Águila, en el Valle del Cauca, que dejó la captura de presuntos sicarios de “Los Flacos”, terminó generando cuestionamientos luego de que se conociera que estos quedaron en libertad.

La Policía informó que se trató de seis adultos y un adolescente, señalados de integrar la estructura criminal y de estar vinculados a los recientes homicidios en el norte del Valle, entre ellos, el de dos menores de 14 y 17 años en la vereda La Diamantina, municipio de Ansermanuevo, ocurrido a mediados de enero.

Durante los procedimientos, las autoridades les incautaron un arsenal de armas, municiones y estupefacientes.

“Se les encontraron varias armas de fuego, estupefacientes en varias dosis, celulares y otros elementos probatorios que nos permiten inferir que hacían parte de la estructura delincuencia Los Flacos en disputa por el control territorial por microtráfico con el grupo delincuencial Nueva Generación”, detalló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía en el Valle del Cauca.

Aunque la acción fue presentada como un golpe a la estructura criminal y la Fiscalía expuso sus argumentos, no se conocen los detalles de por qué la juez del caso no adoptó una medida de aseguramiento que restringiera la libertad de los capturados.