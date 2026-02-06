A 13 años de prisión condenan a funcionario de un hospital en Cali, responsable de delitos sexuales

Condenan al jefe del área administrativa de un hospital de Cali, que durante 10 años acosó sexualmente a varias empleadas del centro asistencial.

Las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez penal del circuito condenara a 13 años y 9 meses de prisión a Diego Ramiro Cortés Arismendi, jefe de un hospital público de Cali, quien fue encontrado responsable de comportamientos que atentaban contra integridad sexual de varias empleadas del centro médico.

La Fiscalía demostró que el ahora sentenciado, de 44 años, como jefe de una de las áreas administrativas de dicha institución, sostuvo conversaciones de carácter sexual contra las víctimas a quienes además habría sometido a tocamientos íntimos.

De la misma manera, se demostró que entre 2010 y 2020, el hombre aprovechaba espacios cerrados para encerrarse con las mujeres y acosarlas con el propósito de obligarlas a sostener relaciones sexuales, al tiempo que hacía comentarios obscenos sobre los cuerpos y la intimidad de las víctimas.

Estas conductas fueron cometidas por el sentenciado, amparado en su condición de superioridad.

Uno de los casos documentados por la Fiscalía evidencia que Cortés Arismendi acosó a varias empleadas. Una de ellas, mientras estaba cerca de una fotocopiadora y luego repitió el comportamiento en la cocina cuando la víctima fue a prepararse un café. En esta última oportunidad el hombre ingresó, cerró la puerta, y agredió a la mujer con tocamientos de índole sexual.

Otra de las víctimas afirmó haber tenido que soportar insinuaciones obscenas y peticiones para sostener relaciones íntimas para que el hombre firmara o revisara documentos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Cortés Arismendi los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, en calidad de autor, los cuales no fueron aceptados. La pena de prisión deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.

La sentencia fue apelada por la defensa.