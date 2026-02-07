Preocupación por hijo de Diomedes Díaz internado en UCI; su estado de salud es “delicado”. Foto: Facebook Diomedes Dionisio Diaz

Desde la tarde del jueves 5 de febrero de 2026, las noticias sobre la situación de salud de Diomedes Dionisio, cantante de música vallenata y uno de los hijos del ‘Cacique de la Junta’ Diomedes Díaz, despertaron preocupación entre familiares y seguidores.

De acuerdo con El Heraldo, Diomedes Dionisio Díaz Aroca fue llevado a un centro médico producto de una descompensación que obligó a la cancelación de varias presentaciones.

¿Qué le pasó a Diomedes Dionisio?

El medio señala que el músico permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar. Hasta el momento, dicha institución no ha emitido un parte médico oficial sobre la atención prestada.

La revista Vea se comunicó con una persona cercana al círculo familiar de Díaz Aroca, quien confirmó la delicada situación de salud, asegurando que su estado es de gravedad.

La fuente citada por la publicación señaló que el artista de 45 años estaría padeciendo varios inconvenientes que han afectado su salud física y mental en los últimos meses.

Desmienten muerte de Diomedes Dionisio

Durante la tarde del viernes 6 de febrero, comenzó a circular el rumor sobre el supuesto fallecimiento de Diomedes Dionisio; sin embargo, dicha información fue desmentida por personas cercanas al intérprete vallenato.

Edwin Cuello, representante de Diomedes de Jesús, su hermano, se comunicó con el portal Vallenatísima asegurando que no es cierto que el cantante haya fallecido.

Diomedes Dionisio, nacido el 9 de noviembre de 1980, es hijo de El ‘Cacique’ y Denis Aroca. Dionisio tiene una destacada carrera musical con 10 grabaciones de estudio y llegó a grabar dos canciones a dúo con su padre, ‘La gran verdad’ (2007) y ‘Convencida’, ambas del álbum ‘Algo diferente’ publicado en 2011.