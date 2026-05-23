Elena Rose conquista Puerto Rico con su: “Alma Tour”

Elena Rose vivió una de las noches más especiales de su carrera al presentarse en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico como parte de su gira “Alma Tour”.

MADRID, SPAIN - APRIL 07: Elena Rose performs on stage at La Riviera on April 07, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Mariano Regidor/Getty Images) / Mariano Regidor Ampliar MADRID, SPAIN - APRIL 07: Elena Rose performs on stage at La Riviera on April 07, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Mariano Regidor/Getty Images) / Mariano Regidor Cerrar

Con un espectáculo cargado de emoción, espiritualidad. La artista convirtió el escenario en una celebración de música, sueños y gratitud.

El concierto inició con “Mantra” y “Alma”, dos de los temas más representativos de esta nueva etapa musical.

Desde el primer momento, el público se puso de pie para cantar junto a la artista, quien continuó la noche con canciones como “Otro Huevón” y “TU TU TU”.

Elena Rose agradeció el cariño de los asistentes y confesó que presentarse en ese escenario representaba un sueño cumplido.

“Es un sueño hecho realidad. Preparamos este show con todo el amor del mundo para que esta sea una noche mágica y salgamos conectados para siempre”, expresó la cantante durante uno de los momentos más íntimos del concierto.

Uno de los instantes más especiales de la noche llegó cuando interpretó “Bayamón”, tema que aseguró cantaría por primera vez durante la gira por considerar que Puerto Rico merecía ese homenaje.

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El concierto contó además con invitados especiales que elevaron la energía de la noche.

Pedro Capó apareció en escena para interpretar junto a ella “Me Lo Merezco”, mientras que J Quiles también se sumó al espectáculo, democionando al público.

Durante casi dos horas, Elena Rose recorrió canciones como “Un Beso Menos”, “Carteras Chinas”, “Luna de Miel”, “Gangsta Ángel” y “A las 12 Te Olvidé”.

Además, sorprendió al interpretar por primera vez algunos temas de su nuevo EP “No Quiero Que Se Acabe Este Bendito Verano”, lanzado el mismo día del concierto.

La artista también dedicó parte de la noche a agradecer a Puerto Rico por haber recibido a su familia durante su infancia, destacando el vinculo especial que mantiene con la isla y con el público boricua.

Elena Rose reafirma por qué se ha convertido en una de las voces femeninas más influyentes de la música latina actual.