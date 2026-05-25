Carlos Vives brilla en Miami con un cierre histórico de su: “Tour Al Sol”

NEW ORLEANS, LOUISIANA - APRIL 26: Carlos Vives performs during 2026 New Orleans Jazz & Heritage Festival at Fair Grounds Race Course on April 26, 2026 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Erika Goldring/Getty Images) / Erika Goldring

El pasado sábado, Carlos Vives cerró con éxito la primera etapa de su gira internacional “Tour Al Sol”.

AUSTIN, TEXAS - MAY 05: Carlos Vives performs onstage during a season 52 taping of the long-running music series "Austin City Limits" at ACL Live at the Moody Theater on May 05, 2026 in Austin, Texas. (Photo by Rick Kern/Getty Images) / Rick Kern Ampliar AUSTIN, TEXAS - MAY 05: Carlos Vives performs onstage during a season 52 taping of the long-running music series "Austin City Limits" at ACL Live at the Moody Theater on May 05, 2026 in Austin, Texas. (Photo by Rick Kern/Getty Images) / Rick Kern Cerrar

El artista samario convirtió el escenario en una verdadera celebración de la cultura latina.

Acompañado de invitados de lujo como Niña Pastori, Sergio George, Grupo Niche y Fonseca, quienes sorprendieron al público.

Durante más de dos horas, Vives recorrió algunos de los éxitos más importantes de su carrera, incluyendo canciones como “La bicicleta”, “Volví a nacer”, “Fruta fresca” y “Pa’ Mayte”.

Temas que desataron la euforia del público y reafirmaron el impacto de su música en varias generaciones.

El espectáculo también incluyó canciones de su más reciente producción discográfica, fusionando sonidos tradicionales colombianos con elementos contemporáneos y ritmos globales.

Cada invitado aportó un sello particular a la noche: el flamenco de Niña Pastori, la esencia salsera de Grupo Niche.

El toque tropical pop de Fonseca y la experiencia musical de Sergio George enriquecieron una presentación que celebró la diversidad sonora de la música latina.

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Con este show en Miami, Carlos Vives concluye una primera etapa del “Tour Al Sol” que lo llevó por diferentes ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico.

Ahora, el cantante se prepara para iniciar la segunda fase de la gira en Colombia durante el segundo semestre de 2026, con conciertos esperados en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

El cierre del tour reafirma el lugar de Carlos Vives como uno de los artistas más influyentes de la música latina contemporánea.

Su capacidad para reinventar el vallenato y proyectar los sonidos colombianos al mundo continúa consolidándolo como un referente cultural y musical dentro de la industria internacional.