Productor de Yeison Jiménez anuncia fecha en la que saldrá la ultima canción “Dime que si”

Productor de Yeison Jimenez anuncia fecha en la que saldrá la ultima canción “Dime que si”

El fallecimiento del artista colombiano Yeison Jiménez dejó un profundo impacto en la industria musical y entre miles de seguidores que hoy recuerdan su legado.

El cantante caldense se consolidó como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, gracias a una carrera marcada por letras honestas, historias de superación y una conexión directa con el público popular.

A lo largo de los años, Yeison Jiménez logró posicionarse como una figura clave del género, llevando su música a escenarios nacionales e internacionales y convirtiéndose en referente para nuevas generaciones de artistas.

Cuándo saldrá la última canción de Yeison Jiménez

Tras varios homenajes realizados en honor al cantante, el productor musical Georgy Parra sorprendió a los seguidores del artista al publicar en sus redes sociales un fragmento de lo que sería la última canción grabada por Yeison Jiménez.

El adelanto generó una oleada de reacciones y despertó gran expectativa entre los fanáticos, quienes rápidamente convirtieron el anuncio en tendencia.

Ante el creciente interés, Parra decidió revelar detalles clave sobre el lanzamiento oficial del sencillo, el cual fue trabajado antes del fallecimiento del artista.

De acuerdo con lo informado por Georgy Parra, la canción titulada ‘Dime que sí’ será lanzada el próximo 5 de febrero a través de todas las plataformas digitales oficiales. El productor aseguró que el tema respeta la esencia musical de Yeison Jiménez y busca rendir homenaje a su trayectoria y aporte al género regional colombiano.

Control sobre el legado y la imagen del artista

Desde las cuentas oficiales de Yeison Jiménez, su equipo emitió comunicados aclarando que cualquier actividad relacionada con su legado musical, uso de imagen o nombre artístico debe contar con autorización previa, ya que todo el material se encuentra protegido por derechos de autor.

Incluso, se conoció que el equipo jurídico del artista ya envió notificaciones formales a personas que estaban utilizando el nombre de Yeison Jiménez en supuestos homenajes o presentaciones como imitadores sin autorización.

Informe preliminar de la Aerocivil sobre el accidente

El pasado 28 de enero, la Aeronáutica Civil reveló un informe preliminar sobre el accidente aéreo en el que perdió la vida el artista. Según el documento, la aeronave impactó el terreno segundos después del despegue, sin evidenciar fallas estructurales previas ni incendio antes de la colisión.

Las autoridades indicaron que el fuego se produjo posteriormente al impacto, como consecuencia del daño en los tanques de combustible.

Qué analiza la Aerocivil para el informe final

De cara al informe final, cuya publicación se prevé en aproximadamente ocho días, investigadores evalúan la documentación de la aseguradora, los últimos diagnósticos técnicos de la aeronave y los procedimientos de mantenimiento realizados antes del vuelo, información clave para esclarecer las causas del accidente.