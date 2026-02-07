Partido Cali vs Millonarios en Liga Colombiana: fecha, hora y como seguir del clásico añejo

La quinta jornada del fútbol colombiano tiene como plato fuerte el llamado “clásico añejo” entre Deportivo Cali y Millonarios, compromiso a disputarse en el Estadio de Palmaseca con realidades absolutamente distintas.

Por un lado está el conjunto verdiblanco, que viene de golear en condición de local al entonces líder Deportivo Pasto y ahora sueña con su segundo triunfo consecutivo. El anterior resultado le permitió afianzarse dentro del grupo de los ocho y dar un respiro al entrenador Alberto Gamero, que venía de unas semanas con bastantes críticas.

El Cali ocupa la séptima casilla del campeonato con 6 unidades de 12 posibles, producto de dos victorias y dos derrotas. Vale recordar que se encuentra invicto y con puntaje perfecto oficiando como local.

Del otro lado de la vereda está Millonarios, que cesó del cargo al entrenador Hernán Torres e inició un nuevo proceso de la mano del argentino Fabián Bustos. Un nuevo aire para que la institución vuelva a tener protagonisom en el torneo local.

Con apenas un punto sumado de 12, el elenco bogotano es antepenúltimo (18°) del campeonato. Sigue sin poder ganar y los dos encuentros que disputó por fuera de la capital del país, los perdió.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en Palmaseca data del 23 de febrero, cuando Deportivo Cali se impuso por 3-1 con anotaciones de José Caldera, Emiliano Rodríguez y Andrey Estupiñán.

Fecha, hora y como seguir del clásico Cali vs Millonarios

El clásico añejo del fútbol colombiano entre Deportivo Cali y Millonarios está programado para el domingo 8 de febrero, a partir de las 6:20 de la tarde. Todas las emociones de este partido las podrá seguir a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto EN VIVO de la página web de Caracol Deportes.

