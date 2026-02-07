Medellín ratifica a Alejandro Restrepo como su director técnico, a pesar de crisis de resultados

Deportivo Independiente Medellín firmó una nueva derrota en el que ha sido un mal inicio de la Liga 2026-I, luego de verse sorprendido en el estadio Atanasio Girardot por el debutante Internacional de Bogotá, que lo superó en el inicio de la fecha 5, con un triunfo 1-2.

Con esta derrota, el equipo antioqueño se quedó con 2 puntos y en la parte baja de la tabla, registrando apenas dos empates, tres derrotas y cero triunfos en lo que va del presente campeonato.

La relación entre el cuerpo técnico y la afición se encuentra totalmente rota, algo que quedó revalidado este viernes, con los constantes cantos desde la tribuna, pidiendo por la salida del entrenador Alejandro Restrepo.

La directiva tomó una decisión sobre la continuidad del DT

En el VBar Caracol de Caracol Radio, Diego Rueda informó que, tras consultarle directamente a Raúl Giraldo, principal dirigente del Medellín, este le confirmó que la decisión es apoyar la continuidad de Alejandro Restrepo al frente del Poderoso.

¡ALEJANDRO RESTREPO RATIFICADO!



La dirigencia del DIM le da la plena confianza al entrenador

Restrepo seguirá en el cargo, por ahora, y estará sobre la línea en el juego frente al Cúcuta Deportivo del próximo martes, en el estadio General Santander, por la fecha 6 del certamen.

Los días 17 y 24 de febrero, en Uruguay y territorio antioqueño, respectivamente, Medellín estará jugándose uno de sus principales objetivos del año, cuando se mida a Liverpool por la fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo antioqueño lucha por un lugar en fase de grupos del certamen continental.