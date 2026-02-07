Didier Moreno respalda a Alejandro Restrepo como DT del Medellín: “No es del profe, es de nosotros” / Colprensa

Independiente Medellín cayó 2-1 ante Internacional de Bogotá y el golpe no solo se sintió en la tabla, sino también en el ambiente del Atanasio, donde parte de la hinchada cantó “ya se va, Alejandro, ya se va”.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Alejandro Restrepo y el capitán Didier Moreno respondieron con autocrítica, pero también con un mensaje claro: el proyecto no se rompe, y la responsabilidad no puede caer únicamente sobre el entrenador.

Lea también: Internacional de Bogotá sorprendió al DIM en el Atanasio y es nuevo líder de la Liga

Restrepo, visiblemente afectado, reconoció que el equipo no logró repetir el nivel mostrado en la fecha anterior, y señaló que el problema no pasa por cambios drásticos, sino por decisiones puntuales dentro del campo.

“La verdad que no creo que vaya por un cambio de módulo, por cambiar los jugadores”.

Incluso explicó que apostó por la misma base que había competido bien en el partido anterior, justamente porque ese rendimiento les había dado señales positivas.

“Hoy ingresaron los mismos 11 que prácticamente terminaron o jugaron casi el partido completo en Bogotá, que nos ilusionó con la manera de competir y de jugar del equipo… y no es la misma de hoy”.

“Hay que hablar adentro de la cancha”: el mensaje de Restrepo

Uno de los puntos que más insistió el técnico fue que Medellín no puede seguir prometiendo desde el discurso, sino responder desde la ejecución en la cancha. Además, aceptó que al equipo le preocupa no poder sostener dos presentaciones consecutivas con el mismo nivel.

Restrepo sobre su futuro: diálogo constante con los directivos

Cuando se le consultó directamente por la posibilidad de dar un paso al costado, Restrepo evitó hablar de renuncia, pero confirmó que existe conversación permanente con la dirigencia, y que hay apertura para evaluar errores.

“Esa conversación o ese diálogo… con los directivos siempre está”.

Y agregó que el club mantiene una línea de trabajo que no se puede analizar desde una sola noche, aunque reconoció el dolor del hincha.

“Acá hay un proyecto deportivo, hay una manera de hacer las cosas… entendemos siempre el dolor del hincha y cómo se manifiesta como en la noche de hoy”.

Sin embargo, dejó claro que la continuidad o el rumbo se revisa cuando corresponda.

“En el momento que se deba tener, se tiene, se evalúa, se miran los errores que se está cometiendo… y de parte nuestra siempre está esa apertura”.

También le interesa: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras derrota del Medellín en casa ante Inter

Didier Moreno defendió al DT: “Es injusto que todo recaiga sobre él”

El capitán fue el más contundente de toda la rueda de prensa, con una declaración que marcó el tono de la noche y que apuntó directamente a la responsabilidad de los futbolistas.

“Yo considero que esto ya no es del profe, es de nosotros los que salimos al campo”.

En una de las frases más fuertes, Moreno insistió en que el juicio público suele ser injusto con los entrenadores.“Es injusto que todo recaiga sobre él, pero para mí los verdaderos culpables somos nosotros, los jugadores”.Y remató con una reflexión que conectó directamente con el momento que vive el club:“Los que perdemos somos los que estamos allá dentro del campo… hoy por hoy no estamos decidiendo bien, no estamos representando lo que es este equipo”.

El hincha pidió la salida del técnico: Restrepo respondió con respeto

Restrepo no escondió que el ambiente es difícil, pero fue directo: la única manera de cambiar el estado emocional es ganando.

Sobre el comportamiento del público, el DT no entró en polémicas y optó por respetar la postura de la hinchada“Al hincha simplemente respetarle su decisión… tienen el derecho a protestar de la manera en como les parezca mejor”.

Le puede interesar: Tabla del descenso 2026: Así quedó luego del triunfo de Internacional de Bogotá en Medellín

Uno de los temas que se repitió en las preguntas fue el aspecto mental, especialmente por la cantidad de errores e imprecisiones. Restrepo admitió que se notó una caída de confianza durante el partido.Y confirmó que el cuerpo técnico lo viene trabajando de forma individual y grupal.“Seguramente en lo mental que lo hemos venido trabajando tanto individual como grupal”.

Los fichajes: Restrepo confirmó que las soluciones deben ser internas, pero espera a Palacios y Fabra.Sobre los refuerzos que vienen, Restrepo fue claro en que Medellín no puede seguir esperando más incorporaciones, porque los cupos están completos.“Si necesitásemos de alguien más, la solución hay que buscarlas adentro… ya está cumplido”.Aun así, dejó ver que el club espera que las llegadas de Palacios y Fabra (según se mencionó en la rueda de prensa) le den más aire al equipo, especialmente por el desgaste físico de los extremos.Y explicó por qué considera que esos jugadores pueden aportar:

“Nuestro juego… ha sido caracterizado por los jugadores de banda… y seguramente tener compañeros que le compitan la posición… es importante”.

Lea aquí:Indignación en los hinchas del Medellín por video de Frank Fabra cantando canción de Nacional

En medio de un estadio tenso, Didier Moreno cerró la rueda de prensa con una frase que, aunque suene a discurso, dejó claro que el camerino no se está rompiendo, sino que se está responsabilizando.

“Este grupo es muy trabajador… conscientes de la situación… y estoy seguro de que con el trabajo… la vuelta la vamos a dar”.

Mientras tanto, Restrepo insistió en la misma idea: el futuro se define con resultados.

“Trabajo de todos y ganar partidos para que esa situación cambie”.