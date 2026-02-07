Mateo Puerta sobre el Santa Fe modelo 2026-I: “Está para pelear cosas importantes”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mateo Puerta, uno de los últimos refuerzos anunciados por Santa Fe para la Liga 2026-I, dialogó con El VBar Caracol sobre su salida de Águilas Doradas, su llegada al equipo bogotano y las expectativas para el presente campeonato.

¿Cómo se dio su llegada Santa Fe?

“Todo fue la última semana, se hablaron, tenía contrato con Águilas hasta junio, arreglé mi renovación con Águilas y pude venir acá un año a préstamo”.

¿Cuánto renovó con Águilas?

“Dos años”.

¿Viene a Santa Fe con opción de compra?

“Sí”.

¿Cómo fue sonar en todos los mercados de pases para salir?

“Yo tengo un gran representante, que es amigo mío. Siempre le dije a él que todos esos temas los manejara él, no me gustaba estar en eso, porque eso genera mucha ansiedad en el jugador, y más bien si había algo ya que estaba por hacerse me avisara, mientras yo estaba al margen de todos esos temas”.

¿Pudo ser antes su transferencia?

“Son muchas cosas las que se mueven alrededor de una transferencia y yo siempre intenté mantenerme muy al margen, porque eso genera mucha ansiedad e incertidumbre en el jugador, prefería mantenerme enfocado en el campo de juego”.

¿Sigue vigente el sueño del fútbol internacional?

“Uno siempre tiene esa ilusión y siempre se trabaja para lograr esas cosas. Ya hay Ligas donde ya es difícil ir, pero uno siempre tiene intacto el sueño de ir al fútbol internacional”.

¿Para qué está este Santa Fe?

“Yo llegué y veo un gran grupo, un grupo muy unido, donde hay mucha madurez, mucho compañerismo. Creo que con el cuerpo técnico que hay es para pelear cosas importantes”.

¿Puede jugar también en ataque?

“Yo siempre he sido lateral, he jugado en línea de 5 como carrilero, pero soy lateral”.

¿Tiene más ataque usted o Helibelton Palacios?

“Helibelton es un gran jugador, somos condiciones diferentes, es un jugador que siempre he admirado mucho y me gusta mucho”.

¿Cuál Águilas sintió que podía ser campeón?

“Es difícil la pregunta, porque a mí me tocó tres periodos de Águilas muy buenos, con el profe Leonel (Álvarez), el profe (César) Farías y con Lucas (Gonzáles). Indudablemente yo creo que con Farías, como ya veníamos de dos torneos de estar ahí cerquita y veníamos todo ese semestre invictos del Todos Contra Todos, pues ya nos sentíamos maduros y creíamos que ese iba a ser, pero así es el fútbol”.

¿Qué tenía ese Águilas?

“Era un equipo que tenía proceso, todos tuvimos un proceso a partir del 2020, nos conocíamos perfectamente, éramos un equipo muy intenso con o sin balón”.

¿Qué opina de Kevin Castaño?

“Kevin es como nosotros le decimos en el fútbol, un doctor para jugar. Desde que yo llegué a Águilas, él era un joven y yo de una dije ‘este es diferente al resto’, tenía una calidad, un radar para toda el área que era impresionante. Me alegra mucho el progreso de él”.

¿Es el mejor jugador con el que ha compartido equipo?

“En lo personal, yo hice una gran dupla con Jhon Freddy Salazar, que siento que fue por mucho tiempo el mejor tándem que yo he tenido; por condiciones naturales como tal el defensa Jeisson Quiñones y Jesús Rivas, siento que era algo superlativo en Colombia”.

¿Cuándo puede jugar?

“Me reintegré al grupo hace poquitos días, estoy en los trabajos y mirando cuándo se puede”.

¿No le dará contra el América?

“Vamos a ver qué pasa esta semana con ayuda de Dios, vamos con paciencia que lo importante es estar bien”.