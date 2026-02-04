Santa Fe anuncia a su séptimo refuerzo para jugar la Copa Libertadores 2026

La hinchada de Santa Fe estaba pidiendo un lateral para reforzar la posición y las directivas se movieron para cerrar su incorporación. Se trata de Mateo Puerta, quien juega por la derecha y se presenta como una alternativa a la posición para Helibelton Palacios, quien también se sumó para este periodo de pases.

El nombre del antioqueño venía sonando en las redes sociales y este miércoles 4 de febrero se hizo oficial su vinculación al club con un video en el que se destaca la infraestructura de Bogotá con colores rojos y algunas acciones del jugador, que llega procedente de Águilas Doradas.

Puerta renovó contrato con Águilas Doradas, club dueño de sus derechos deportivos, y llegó cedido al conjunto Cardenal por un año bajo una opción de compra. El lateral ya había sido pretendido mercados atrás por otros clubes como Millonarios, pero no se habían llegado a acuerdos para salir.

Este será el cuarto equipo en la carrera de Puerta, quien venía jugando en Águilas desde 2020, en lo que fue su segundo ciclo en la institución. Anteriormente estuvo en Internacional de Palmira (antes Cortuluá) y también tuvo un paso por Cúcuta Deportivo.

¿Qué fichaje le falta a Santa Fe?

El mercado de fichajes no ha terminado para Santa Fe. Desde el club se supo que están buscando la vinculación de un futbolista para la zona de ataque, más propiamente la de un extremo con versatilidad y disposición por el centro del campo.

El equipo de Pablo Repetto, que salió campeón de la Superliga ante Junior, ganó su primer partido de liga en la fecha 4 del campeonato frente a Boyacá Chicó. Asimismo, esperan por el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el cual tendrá lugar el 18 de marzo.