Devis Vásquez ya tiene nuevo equipo en Europa, jugará en la misma liga de varios Colombianos / Anadolu

Movimiento de última hora en el mercado internacional: Devis Vásquez ya tiene nuevo equipo para este 2026. El arquero colombiano, que pertenecía a la Roma, fue confirmado como nuevo refuerzo del Besiktas de Turquía, uno de los clubes más grandes e históricos del país.

El guardameta barranquillero, de 27 años, llega con el objetivo de sumar minutos y recuperar regularidad, algo que no pudo conseguir en el club italiano pese a tener contrato vigente hasta junio de 2027.

La salida de Vásquez se da tras varios meses en los que Roma no lo tuvo como prioridad dentro de su plantel. Por eso, el colombiano optó por dar un giro a su carrera y aceptar la oportunidad en Turquía, donde espera consolidarse en un equipo que pelea títulos y competencias internacionales.

El arquero ya se encuentra en Estambul para ultimar detalles de su vinculación, en una operación que se cerró como préstamo hasta el final de la temporada, con opción de compra.

🦅⚪️⚫️🫡 Devis Vasquez è atterrato a Istanbul. Lascia la #Roma in prestito gratuito con opzione per l'estate. È il nuovo portiere del #Besiktas. Anteprima confermata 🛬



pic.twitter.com/Lkd0LxYYYB — Marco Conterio (@marcoconterio) February 6, 2026

La trayectoria de Devis Vásquez

Vásquez ha tenido una carrera marcada por su recorrido en diferentes ligas, con pasos por el fútbol colombiano, sudamericano e incluso inglés. En su historial aparecen equipos como:

• Patriotas

• La Equidad (hoy Internacional de Bogotá)

• Llaneros

• Guaraní (Paraguay)

• Sheffield Wednesday

• Milan

• Ascoli

• Empoli

• Roma

Justamente, fue en Empoli donde logró sus mejores minutos recientes, mostrando un nivel que le permitió volver a estar en el radar de clubes importantes.

Óscar Córdoba también jugó en el Fenerbahce

El fichaje de Devis Vásquez también revive un recuerdo importante para el fútbol colombiano: Óscar Córdoba, histórico arquero de la Selección Colombia, también defendió los colores del Fenerbahce.

Córdoba llegó al club turco en la temporada 2002-2003, tras su exitoso paso por Boca Juniors. En Estambul disputó una campaña en la que sumó partidos oficiales y dejó una buena impresión por su experiencia internacional, convirtiéndose en uno de los primeros colombianos en atajar en un gigante del fútbol turco.

Ahora, más de dos décadas después, Devis Vásquez toma la posta en un equipo que suele pelear arriba y tiene una hinchada de enorme exigencia.

Los colombianos que coincidirán con Vásquez en Turquía

Con esta llegada, Vásquez se suma al grupo de futbolistas colombianos presentes en el fútbol turco, donde ya figuran nombres importantes:

• Dávinson Sánchez, defensor de Galatasaray desde septiembre de 2023.

• Yaser Asprilla, quien recientemente fue anunciado como nuevo jugador del Galatasaray, a préstamo desde Girona.

La presencia colombiana vuelve a crecer en una liga que cada vez atrae más talento sudamericano.