Gustavo Cuéllar no será tenido en cuenta en Gremio y su futuro sigue en el aire

La situación del mediocampista colombiano Gustavo Cuéllar atraviesa un momento de incertidumbre en Brasil. A sus 33 años y con contrato vigente hasta diciembre de 2026, el volante no será tenido en cuenta por parte del Gremio para la temporada actual, según reportes provenientes desde la prensa brasileña.

Cuéllar, quien llegó al club en enero de 2025 tras su experiencia en el fútbol árabe con Al-Shabab, no logró consolidarse como una pieza fija dentro del equipo y su continuidad terminó debilitándose por una combinación de factores deportivos, físicos y contractuales.

Señalamientos desde Brasil: rendimiento, salario y mercado

De acuerdo con información del diario GZH, el club ya analiza alternativas para definir su futuro, entre ellas una venta definitiva o una cesión a préstamo, con el objetivo de liberar masa salarial y abrir espacio en el plantel.

El medio brasileño señaló que “el bajo rendimiento en el campo, su alto salario y la actividad de Gremio en el mercado en búsqueda de otro centrocampista defensivo” fueron razones determinantes para que el colombiano entrara en la lista de jugadores disponibles para ser traspasados.

Su última aparición y las críticas por estado físico

El último gran punto de evaluación pública para Cuéllar fue el pasado 14 de enero, cuando fue titular en el Campeonato Gaúcho. Tras ese compromiso, tanto la prensa como la hinchada del tricolor gaucho cuestionaron su desempeño, señalando principalmente falta de ritmo competitivo y dudas sobre su estado físico.

Esto terminó reforzando la idea de que el mediocampista no encaja en la planificación deportiva del club para esta temporada.

Un año marcado por lesiones

A la situación deportiva se suma un factor clave: las lesiones. Durante su estancia en Brasil, Cuéllar pasó gran parte del tiempo fuera de competencia y acumuló cuatro lesiones en los últimos 12 meses, lo que afectó directamente su continuidad.

• Lesión en el muslo (marzo 2025): 14 días

• Problemas musculares (marzo - abril 2025): 27 días

• Lesión en el muslo (mayo - agosto 2025): 94 días

• Problemas musculares (septiembre - octubre 2025): 24 días

En total, el colombiano estuvo varios meses apartado, y aunque alcanzó a disputar 28 partidos en 2025, nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible.

¿Regreso a Colombia? América y Cali aparecen en el radar

En medio de este panorama, desde Colombia ya han surgido versiones sobre un posible regreso a la Liga . Uno de los equipos que ha sido relacionado con su nombre es el América de Cali, que estaría interesado en reforzar su plantilla con un volante de experiencia.

Además, también ha aparecido en el radar el Deportivo Cali, club donde Cuéllar se formó y jugó durante seis años como profesional. La posibilidad de una repatriación no se descarta, especialmente si el jugador no encuentra opciones sólidas en el exterior.

Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de negociaciones avanzadas, y el futuro del mediocampista sigue sin resolverse pese a que el interés de clubes colombianos se viene mencionando desde enero.

Un futuro abierto para el “Vikingo”

Gustavo Cuéllar vive una incertidumbre, Gremio no lo tendrá en cuenta, el club busca una salida, y aunque en Colombia ya hay rumores, todavía no se conoce una decisión definitiva sobre su destino.

Mientras tanto, el reto para el volante barranquillero será recuperar su mejor forma física y encontrar un club que le brinde continuidad, ya sea en Brasil, en el exterior o en un posible regreso al fútbol colombiano.