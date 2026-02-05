Jhon Arias tendría listo su regreso a Brasil: lo último sobre su llegada a Palmeiras / Brett Patzke - WWFC

El futuro de Jhon Arias parece estar a punto de definirse. Luego de varios días de rumores y una oferta fuerte desde Brasil, en las últimas horas tomó fuerza la versión de que el colombiano ya firmó un precontrato con Palmeiras, en una operación que lo sacaría del Wolverhampton y lo devolvería al fútbol brasileño.

De acuerdo con medios locales, el movimiento ya entró en su etapa final: Palmeiras estaría cerrando la documentación con el club inglés, mientras se ultiman detalles como la recolección de firmas y el examen médico, pasos habituales antes del anuncio oficial en fichajes de alto impacto.

Una venta millonaria y contrato largo en el Verdão

La transferencia se habría cerrado por una cifra cercana a los 25 millones de euros, monto superior al que el Wolverhampton pagó meses atrás para llevárselo desde Fluminense. En caso de confirmarse, Arias firmaría un vínculo extenso, proyectado hasta finales de 2029, consolidándose como una de las grandes apuestas del Palmeiras para las próximas temporadas.

Desde Brasil señalan además que el club paulista llevaba tiempo siguiendo al colombiano. Ya lo había buscado en mercados anteriores, pero en su momento Fluminense no estaba dispuesto a negociarlo con un rival directo del torneo brasileño, lo que terminó empujando su salida hacia la Premier League.

Fluminense intentó recuperarlo, pero no alcanzó

Otro detalle que salió a la luz es que Fluminense también habría intentado intervenir para traer de vuelta al jugador, pero su propuesta económica no habría sido suficiente para igualar la cifra puesta sobre la mesa por Palmeiras.

Eso terminó por despejar el camino para que el club de São Paulo avanzara sin mayores obstáculos y quedara a un paso de cerrar el fichaje.

Un semestre irregular en Wolverhampton y un cambio que ilusiona

El paso de Arias por Inglaterra no terminó de consolidarse como se esperaba. Si bien sumó minutos y participó en varios compromisos oficiales, su rol no fue el de una figura indiscutible y el equipo atravesó un presente complicado, hundido en la parte baja de la tabla.

En números, Arias alcanzó a disputar 26 partidos, con 2 goles y 1 asistencia, incluyendo una anotación en Premier League ante West Ham, uno de los pocos momentos destacados en una campaña difícil.

Selección Colombia, pendiente del desenlace

Más allá del impacto del fichaje en Brasil, el movimiento también genera atención en la Selección Colombia. Un regreso a un entorno donde Arias ya fue protagonista, con mayor continuidad y confianza, podría ser clave para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.

Por ahora, solo falta el último paso: que se completen los trámites finales y Palmeiras haga el anuncio oficial. Todo indica que el regreso del colombiano al Brasileirao está a cuestión de horas.