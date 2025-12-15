En el Quindío han identificado 40 botellas de licor adulterado, autoridades intensifican operativos

Armenia

En el marco de la importante temporada de navidad y fin de año es común la ingesta y venta de licor para las celebraciones es así como desde la gobernación departamental a través del grupo Anticontrabando fortalecen las intervenciones para disminuir las afectaciones a la salud de los ciudadanos y a la economía del departamento.

Inicialmente el director tributario de la secretaría de hacienda del departamento, Mauricio Olarte informó que en el último mes han identificado 40 botellas de licor adulterado y por eso el llamado de atención para la ciudadanía en cuanto a adquirir este tipo de productos en establecimientos debidamente autorizados.

Enfatizó la labor se despliega por los diferentes municipios del departamento y dijo que son cuidadosos que ni los miembros del operativo saben a dónde se dirigen con el objetivo de generar la efectividad en el proceso.

“Es muy importante que toda la ciudadanía sepa que desde la gobernación del Quindío se ha conformado un grupo, un equipo, el cual denominamos el grupo anticontrabando, el cual nace a través de un convenio con la Federación Nacional de Departamentos, donde ambas entidades aportan unos recursos importantes y el objetivo del grupo es la legalidad de los licores y cigarrillos en el departamento del Quindío", mencionó.

Añadió: “Hay operativos viales, pero también es muy importante resaltar que hay una fase de capacitación que realizan nuestros funcionarios del grupo lo cual va dirigido siempre a eso, a la legalidad de los licores y los cigarrillos en nuestro departamento. A cualquier hora del día se puede ver a una persona de nuestro grupo interviniendo en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso en horas de la madrugada en sitios donde se extiende la rumba, allí van a encontrar personas verificando que los licores que se están comercializando en cada uno de esos establecimientos sean licores que cumplan con toda la normativa y que sean legales para el departamento del Quindío".

Recomendaciones para evitar licor adulterado

Por su parte Diego Muñoz quien es perito de licores en el Eje Cafetero explicó que las industrias de licores a nivel nacional tienen un acuerdo de comercialización por eso es clave no comprar licor por internet puesto que hay mucha oferta a través de redes sociales, pero están por debajo del precio normal que manejan los mayoristas.

Advirtió que se presentan diferentes situaciones sobre el tema como que consignan el dinero y no les envían el licor o lo envían adulterado que es aún más grave.

Reiteró que el llamado a la ciudadanía es a comprar en sitios reconocidos como los almacenes de cadena y a quienes recién emprenden es fundamental acercarse en la secretaría de hacienda para que los orienten y evitar vender licor adulterado.

En cuanto a la problemática de adquirir este licor, sostuvo que está en las complicaciones de salud que puede generar como la ceguera, daños renales, intoxicación masiva o hasta la muerte.

Asimismo, mencionó que dejan de percibir rentas en la gobernación que están destinadas para salud, educación y deporte por eso lo complejo de la situación.

Proyecto actualización del monopolio rentístico

Finalmente, el director tributario de la secretaría de hacienda del departamento dio a conocer los detalles del proyecto de ordenanza que fue aprobado en la asamblea departamental que establece la apertura y actualización del monopolio rentístico en el Quindío.

El funcionario expuso que crear una empresa que produzca licores no es como crear cualquier tipo de empresa porque el régimen del monopolio rentístico viene de la constitución política y se lo atribuye a los departamentos.

Explicó que se requiere un estudio técnico donde analiza todas las variables del departamento e identifica que el Quindío es apto para que produzcan en la región y fue claro que ya cuentan con dicho estudio que fue realizado por la universidad de Antioquia a través de un convenio con el departamento.

Celebró que haya sido aprobado por parte de la asamblea departamental donde estableció el porcentaje mínimo que deberán pagar las empresas al departamento que es del 2.25%.

Resaltó que es fundamental el proyecto para la generación de empleo puesto que el sector industrial viene en decadencia por lo que podrá ser fortalecido en el departamento.

Añadió que se dinamizará el mercado y se asegurarán mayores recursos para la inversión social en el marco de la legalidad y la constitucionalidad vigentes.