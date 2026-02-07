“Es un golpe muy duro para los pacientes oncológicos”expresaron usuarios de la Nueva EPS en Cali

Preocupados se encuentran los usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca y en Cali tras el anuncio de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de suspender la atención a los afiliados de dicha prestadora de servicios por falta de un contrato vigente.

Los primeros en manifestar su inconformidad y angustia por el futuro de su salud son los pacientes con cáncer que llevaban tratamientos en la clínica que, ahora suspende los servicios, explicó Sandra Isabel Martínez Conde, delegada regional del suroccidente colombiano por los usuarios de la Nueva EPS y presidente de la Asociación Departamental de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca.

Cada que cierran un servicio es un gran impacto dijo Martínez Conde, ya sea de alta o mediana complejidad “el cierre de los servicios de la Clínica de los Remedios es un golpe muy duro para una cohorte oncológica que manejaba la clínica, indica que sus pacientes de nueva EPS, tanto el régimen subsidiado y contributivo que venían trasladados de Coomeva. Es un golpe muy duro para la comunidad”, insistió la delegada.

La preocupación es generalizada por la suspensión de tratamientos como quimioterapias y yodoterapias, por la falta de seguimientos y controles.

“La situación se agrava porque la Clínica de los Remedios no recibiría paciente en urgencias de nivel tres. El nivel tres en el triaje de servicios siempre queda como en el limbo”, agregó Sandra Isabel Martínez.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali Germán Escobar, también manifestó preocupación por lo que conlleva la falta de acceso a servicios de salud tan especializados “hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestra preocupación por la situación de la red hospitalaria que sirve a la Nueva EPS por la estabilidad de esa red y, por supuesto, lo más importante, por el acceso a servicios de salud de los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen patologías crónicas y que pertenecen a programas y deben tener adherencia constante a tratamientos y servicios de salud”.

Los usuarios anunciaron que harán todas las denuncias posibles para que no se suspendan los tratamientos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, por los cierres de servicios ante la falta de pagos a las IPS por parte de la Nueva EPS.

Cabe anotar que en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios en Cali eran atendidos tres mil afiliados, la mayor parte con la necesidad de atención en mediana y alta complejidad.

Además, se debe tener en cuenta una posible sobre ocupación o colapso del servicio en Cali, ya que la ciudad cuenta con una buena infraestructura de mediana y alta complejidad que, no solo atiende a pacientes del Valle del Cauca, sino del Cauca, Nariño y Putumayo.

También, explica Sandra Isabel Martínez, que hay solicitudes de atención desde el Eje Cafetero, el oriente del país, la costa atlántica y San Andrés. Pacientes en todo el territorio colombiano que desmejoran mientras pueden retomar sus tratamientos en la mediana o alta complejidad.

Entre tanto, el secretario de Salud de Cali solicitó nuevamente al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud y al interventor de la Nueva EPS que normalice la situación de red en la ciudad de Cali para los usuarios.

Además, solicitó acompañamiento de los organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Personería.