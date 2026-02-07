“Continuaremos intensificando operaciones”: Comandante de Fuerzas Militares tras atentado del ELN

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, se pronunció tras el atentado del ELN con explosivos contra el Batallón Santander en Ocaña (Norte de Santander) y calificó esa acción terrorista como un intento de retaliación de ese grupo ilegal ante las operaciones de las Fuerzas Armadas en el Catatumbo.

“Estos ataques hacen parte de las retaliaciones del grupo armado organizado ELN frente a la ofensiva militar sostenida y contundente que adelantan nuestras fuerzas para debilitar su accionar criminal” sentenció el general López.

Al tiempo, confirmó que los soldados que resultaron heridos reciben atención médica, debido a la afectación en su cuerpo producto de las esquirlas que se derivaron de la explosión.

“Frente a la cobardía de quienes atacan de forma indiscriminada; es el esfuerzo, la valentía, el compromiso y la Fe en la causa de nuestros soldados lo que se fortalece” señaló el Comandante de las Fuerzas Militares.

El alto oficial agregó que la acción terrorista del ELN representa una violación clara del DIH al haber puesto en riesgo además a la población civil. Adicional a esto, aseguró que la ofensiva contra el ELN continuará.

“Continuaremos intensificando operaciones militares con determinación, legitimidad y respeto por los Derechos Humanos, hasta neutralizar a los actores ilegales que afectan la seguridad, el desarrollo y la tranquilidad de Colombia” manifestó el general Hugo López.