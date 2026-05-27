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27 may 2026 Actualizado 12:05

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Santa Marta

Aseguran a tres presuntos implicados en inducir a una menor a actividades sexuales en Magdalena

Los procesados no aceptaron los cargos.

Aseguran a tres presuntos implicados en inducir a una menor a actividades sexuales en Magdalena/ Fiscalía

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Aseguran a tres presuntos implicados en inducir a una menor a actividades sexuales en Magdalena/ Fiscalía
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Magdalena

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos mujeres y un hombre, señalados de inducir a actividades de tipo sexual a una menor de edad en Plato, Magdalena.

Una fiscal de la Seccional Magdalena los imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de acceso carnal violento, inducción a la prostitución, y estímulo a la prostitución de menores; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

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De acuerdo con la investigación, los hechos iniciaron cuando la víctima tenía 11 años, momento en el que su padrastro, al parecer, la agredió sexualmente, entre 2019 y 2021. De igual manera, la madre de la niña, presuntamente, la ofrecía a hombres para que sostuvieran relaciones sexuales con ella.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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