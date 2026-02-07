Canino antidrogas permitió la incautación de 30.000 dosis de marihuana en Santa Marta

Santa Marta

En el desarrollo de actividades de registro y control a empresas de encomiendas, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros, logró la incautación de 30 mil dosis de marihuana en la capital del Madalena.

El procedimiento se llevó a cabo con el apoyo de un canino especializado en detección de narcóticos, el cual permitió ubicar el estupefaciente oculto entre encomiendas.

El alucinógeno incautado está avaluado en aproximadamente 150 millones de pesos, esta incautación afecta las finanzas criminales de la estructura delictiva que pretendía comercializar el alucinógeno en diferentes sectores de la ciudad.

Le puede intresar:

En Santa Marta se prorroga la declaratoria de Calamidad Pública por seis meses

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra las economías ilícitas que afectan la convivencia y tranquilidad de los Samarios”. Agregó el señor Coronel Jaime Hernán Ríos Puerto Comandite de Policía Metropolitana de Santa Marta.