Camacol advierte que incremento del salario mínimo encarece hasta en un 10% los costos de viviendas

El reciente incremento del salario mínimo en Colombia ha generado preocupación en el sector de la construcción, uno de los principales motores de la economía nacional. Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Santander advierten fuertes afectaciones en el costo de las viviendas.

Así lo manifestó José David Cavanzo, vocero de Camacol en la región santandereana, quien aseguró que la medida tendrá un impacto importante en los costos de los proyectos, especialmente en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

De acuerdo con Cavanzo, la construcción es una actividad intensiva en mano de obra, por lo que cualquier aumento considerable en el salario mínimo repercute directamente en los costos. Aunque la mano de obra directa representa cerca del 25% del valor total de una obra, el dirigente gremial explicó que toda la cadena de suministro también se ve afectada, pues los materiales y servicios incorporan costos laborales indirectos.

Uno de los principales puntos de preocupación es que, por ley, las viviendas VIS y VIP están indexadas al salario mínimo y se comercializan con topes definidos en salarios mínimos. Esto implica que, con el ajuste salarial para 2026, el valor de una vivienda de interés social podría incrementarse en alrededor de 50 millones de pesos, dependiendo de la etapa del proyecto y del esquema de costos de cada constructora, aclaró José Cavanzo.

El vocero de Camacol también cuestionó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el costo laboral es solo una parte del total de la construcción y pidió a la ministra de vivienda abstenerse de girar subsidios a constructoras que, según él, estarían afectando a los compradores. Para el sector, estas afirmaciones carecen de sustento técnico.

José David Cavanzo advirtió que el aumento del salario mínimo, que estaría entre cuatro y cinco veces por encima del IPC, podría terminar presionando aún más la inflación y desajustando las proyecciones financieras de los proyectos inmobiliarios. Explicó que la mayoría de las viviendas se venden sobre planos, con proyecciones de costos a varios años, por lo que un incremento inesperado y elevado del salario mínimo desbalancea cualquier planificación.